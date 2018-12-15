華碩手機事業無力回天？機會可能在AIOT

華碩 (2357-TW) 在 13 日晚間召開重大訊息發表會，除宣布華碩的經營團隊將改成雙執行長制之外，華碩還宣布，今年因手機方面新舊業務轉換，造成 62 億的虧損將在第 4 季一次認列，將造成華碩單季轉虧。不過外界解讀，這也代表華碩不願棄守手機領域，手機背後的市場，仍有商機在。

華碩董事長施崇棠在記者會上表示，華碩產品將以手機界的龍頭 iPhone 與 Google Pixel 為努力目標，目前華碩手機策略定調以電競為主軸，不過因為目前市佔率只達 3%，滲透率不算太好，未來若要成功守住，須在產品方面更加琢磨，將使用者體驗抬升到另一個層次。

據調查，手機市場去年首度呈現負成長，這也意味手機市場漸漸來到飽和狀態，法人推估，今年手機市場恐怕也沒有太多驚喜，但若未來 5G 手機問世後，或許又會帶起一波新風潮，而在 AIOT 的時代，手機若能搭上順風車，未來商機也可期待，或許這也是華碩的現任執行長沈振來願意投入創捷前瞻公司的原因，未來與華碩搭配，可望帶動另一波熱潮。

對於手機事業何時能夠回到軌道，華碩並未說明，只表示將會盡快整頓好內部營運，而接下執行長雙棒的許先越與胡書賓要如何帶領華碩營運走出谷底，也有待時間驗證。