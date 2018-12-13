實質利率全亞洲最高！印度新央行總裁預期將轉鴿派

《彭博社》報導，11 月印度通膨大幅放緩後，使印度的實質利率再度攀升，為亞洲國家中最高的，經濟學家認為，印度央行新接任的總裁 Shaktikanta Das 可能轉向寬鬆的政策。

印度前任央行總裁 Urjit Patel 週一 (9 日) 無預警請辭，並立即生效，為印度在 3 年內，第二度出現央行總裁掛官求去的情況。印度央行與總理莫迪 (Narendra Modi) 政府一再出現公開的意見分歧情況，Patel 的離去被視為鬥爭下的結果，使市場擔憂印度央行是否能維持住貨幣政策中立性，

印度政府週三 (11 日) 公布數據顯示，11 月消費者物價指數的年增 2.3%，該國的基準利率則是 6.5%，使得印度實質利率維持在 4.2%。經濟學家認為，這可驅使新任央行總裁轉向鴿派立場，並可能在明年降息。

消費者物價指數年增率

印度將在明年進行總統大選，而本週的地方選舉，執政黨在重點地區落後，總理莫迪 (Narendra Modi) 尋求連任出現變數，政治不確定性恐影響經濟。同一時間，較高的實際利率使投資受威脅，而影子銀行體系危機則影響國內消費。

野村證券的經濟學家在本週的報告中寫道：「目前有數個影響投資的因素：外部需求疲弱、實質利率高、產能利用率低以及企業資產負債表槓桿率低。」

Shaktikanta Das 於週三接任央行總裁，印度央行致力於提升通膨，而經濟增長將是重點關注目標之一，這使得債券市場出現樂觀的情緒，認為印度央行有較高的機率將降息。



根據 ICICI 證券主要經銷商公司的數據，1 年期在岸利率掉期交易顯示，印度央行在 4 月或 6 月降息的機率有 50%，而在 8 月降息 1 碼的機率高達 100%。這與 10 月份時的市場預期不同，當時市場預測，在未來 12 個月，印度央行將升息 100 個基點。

印度股市

在 Urjit Patel 禮拜一請辭之後，印度股市連續上揚兩天，Nifty 50 指數共上漲 2.4%，同一時間，印度 SENSEX 指數上揚 2.3%。

Nifty 50 指數日線走勢圖

新任總裁 Shaktikanta Das 被視為莫迪去貨幣化政策的支持者，市場認為他可能會遵循政府的建議轉向寬鬆政策，在經濟有望在短期內獲得刺激下，股市因此上揚。