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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄12/14
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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8916A  光隆甲特   12/17  上櫃增資  12/11-12/13   1638   50.00     50.00  凱基       01  12/14       5502
5258   虹堡       12/19  上市增資  12/13-12-17   1350   13.00     13.00  台新       01  12/18       3667
1341   富林-KY    12/19  第一上市  12/13-12-17   1240   28.80     28.80  中國信託   01  12/18      15166
6590   普鴻       12/19  初上櫃    12/13-12-17    441   19.14     19.14  日盛       01  12/18      29152
5543   崇佑-KY    12/20  上櫃增資  12/14-12/18    450   18.60     18.60  國票       01  12/19
2867   三商壽     12/21  上市增資  12/17-12/19  13500   11.30     11.30  國泰       01  12/20
3321   同泰       12/21  上市增資  12/17-12/19   2550    9.00      9.00  臺銀證券   01  12/20

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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