兆豐銀行取得CFP®/AFP認證理財規劃顧問人數 稱霸銀行業

兆豐銀行大手筆祭出補助培育理財規劃顧問，提升財富管理專業能力，在 12 月 14 日社團法人臺灣理財顧問認證協會所舉辦的 CFP®/AFP 授證典禮中，兆豐銀行 CFP®/AFP 共有 21 位同仁取得認證，稱霸銀行業，成績亮眼。

CFP® 證照是國際財富管理規劃的專業認證，由國際理財規劃顧問認證總會嚴格規範，必須完成六項專業教育訓練 240 小時課程，並取得 AFP 綜合科目考試通過資格，才能參加 CFP® 證照考試，且需具備 3 年理財規劃相關工作經驗，始能取得認證資格，故取得認證資格之理財規劃顧問，代表具備理財規劃、風險與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產規劃、全方位理財規劃等 6 項金融專業跨領域核心技能。

依臺灣理財顧問認證協會統計到 12 月 3 日資料顯示，全台灣銀行業獲得 CFP®/AFP 認證人數僅 951 人，其中高達 198 人是來自兆豐銀行，為國內取得 CFP®/AFP 國際認證總人數最多的銀行，認證理財規劃顧問人數居同業之冠，也證明兆豐銀行是國內金融業頂尖人才的搖籃。

兆豐銀行為培育國際「認證理財規劃顧問」(Certified Financial Planner, CFP®) 金融專業人才，獎勵同仁不遺餘力先後除了開班授課，更提供 CFP®/AFP 課程費用、考照費用、認 (換) 證及會費補助，在培育人才下重本，加強理財團隊的專業能力。

此外，為深化高端理財客群專屬服務，兆豐銀行也將於 108 年擴增多家財富管理業務旗艦分行，因此，勢必投注更多的資源，打造更優質的理財團隊以專業、服務與關懷，實現客戶資產傳承目標，締造客戶對兆豐銀行的認同與價值。

