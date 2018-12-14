新光銀行榮獲「2018台灣企業永續獎」 雙獎肯定

2018 台灣企業永續獎日前舉行頒獎典禮，新光銀行首度參賽就獲得雙獎肯定，榮獲「金融及保險業組 - 企業永續報告獎銀獎」及「單項績效類 - 社會共融獎」。新光銀行總經理謝長融從金管會副主委張傳章手中接下獎項，顯示新光銀行落實企業社會責任與企業永續日益精進，獲得外界高度肯定。

新光銀行強調，未來將深耕在地穩健經營，持續提供更優質的金融服務，用心傾聽利害關係人聲音，在經濟、環境及社會面向持續提出具價值之方案，實現「光無所不在 心與你同在」的企業永續精神。

新光銀行秉持透明誠信的理念，2018 年最新出版「2017 年企業社會責任報告書」採用最新國際準則 GRI Standards 編製，主動響應永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 及聯合國責任投資原則 (The Principles for Responsible Investment, PRI)，將 ESG 議題納入公司決策，開展短中長期策略及計畫，並逐步將呼應 SDGs 轉化為與實際行動連結，積極為利害關係人創造多元永續價值。

新光銀行表示，2016 年 10 月份正式成立「新光銀行愛心志工社」，在高階長官全力支持及同仁的用心經營，以關懷「弱勢偏鄉兒童」、「身心障礙者」及「銀髮長者」做為三大主要公益面向，積極主動與公益及社福團體接觸，依據關懷單位實際需求，投入公司核心資源及專案規劃，廣邀本行同仁多元參與社會服務。

新光銀行響應母公司新光金控公益精神，連續四年舉辦「遍地開花公益活動」，由行員至全台社區活動中心、安養中心及弱勢團體等機構，透過傳承藝術專業講師帶領團康活動，陪伴長者一起摺製生肖小提燈。也結合社會企業推出多樣活動，例如手工盆栽園藝、紀錄片電影欣賞及影後座談等，藉由愛心志工的陪伴參與，讓長者感受滿滿的幸福及溫暖。