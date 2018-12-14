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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2891   中信金                  7664    -39279    00672L 元大S&P原油正2        -15723         0  
00632R 元大台灣50反1           4805         0    2888   新光金                 -7659    -37558  
2610   華航                    1795      9964    00637L 元大滬深300正2         -7044         0  
2409   友達                    1716     18750    3037   欣興                   -3926     11307  
1101   台泥                    1243    -17580    00633L 富邦上証正2            -3541         0  
2603   長榮                    1216     13839    2886   兆豐金                 -2662    -22560  
2885   元大金                  1212     10473    2330   台積電                 -2628     -3076  
0056   元大高股息              1187      8104    2882   國泰金                 -2612    -26117  
2883   開發金                  1003     -7362    2337   旺宏                   -2541    -26468  
00634R 富邦上証反1              936         0    2344   華邦電                 -2053      7815  
1504   東元                     908     -9679    6239   力成                   -1874     -2578  
3545   敦泰                     900      1654    8046   南電                   -1861     -3636  
3481   群創                     866     21065    2371   大同                   -1833     -4388  
00631L 元大台灣50正2            853         0    00642U 元大S&P石油            -1754         0  
2812   台中銀                   808      8418    2887   台新金                 -1572    -43090  
2303   聯電                     798     -8361    1402   遠東新                 -1497     -8074  
1718   中纖                     789     -1258    2881   富邦金                 -1439    -20121  
2301   光寶科                   773     10764    2449   京元電子               -1194     -9469  
2317   鴻海                     620    -12694    2880   華南金                 -1013     -6768  
3711   日月光投控               572       -71    1605   華新                    -836    -12621  
00655L 國泰中國A50正2           558         0    2376   技嘉                    -821     -5323  
1102   亞泥                     558     -1045    1216   統一                    -809    -15586  
00692  富邦公司治理             529      8874    2324   仁寶                    -804     -8362  
2201   裕隆                     516        22    2498   宏達電                  -718    -13327  
00638R 元大滬深300反1           510         0    2448   晶電                    -660      1693  
00669R 國泰美國道瓊反1          510         0    8150   南茂                    -645       618  
2801   彰銀                     504      -917    00711B FH彭博新興債            -601         0  
00677U 富邦VIX                  491         0    1314   中石化                  -564     -6184  
2834   臺企銀                   476        36    00676R 富邦臺灣加權反1         -557         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            461         0    2884   玉山金                  -501    -13755  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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