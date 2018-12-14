〈區塊鏈大應用〉韓國科技巨頭Kakao與區塊鏈新創Orbs建立投資合作

據報導，韓國最大的簡訊 app 營運商 Kakao(035720-KR) 在推動乘車、即時通訊、支付處理和社交網路相關的加密支付解決方案上不遺餘力。今日該公司已經和以色列區塊鏈新創公司 Orbs 建立了投資合作夥伴關係，以共同開發、研究區塊鏈的應用和發展。

Orbs 創建了一個具開創性的公有區塊鏈系統，提供前所未有的靈活性和實用性，允許商業 dApp 開發人員在高度安全和流通的網絡上進行相關部署，並具有可擴展性。

此次合作是延續 Orbs 和 Kakao 區塊鏈子公司 Ground X 之間的合作，其中包括區塊鏈應用的研究、開發和部署。根據 Orbs 的說法，Kakao 的新投資將專協助 Orbs 進一步促進網路協議的發展和成長。

Orbs 執行長兼聯合創始人 Daniel Peled 表示:「韓國一直是 Orbs 的核心市場，因為區塊鏈成熟度高。現在我們身後有了科技巨頭公司的支持，是我們進步和充滿潛力的重要證明。我們相信，在 2019 年以後真正的運用和影響開始發酵後，此合作關係也將帶來巨大的價值。」

Kakao Investment 執行董事 Kris Park 針對 Kakao 決定投資 Orbs 也提出了說法:「Kakao Investment 專注於識別區塊鏈領域中主要潮流引領者和創新者，Orbs 就是一個很好的例子。該公司開發了一種創新的商業模式，擁有獨特的技術能力，能夠支持 Kakao 並最大限度地發揮潛力。」

今年 8 月份，全球研究公司 Gartner 將 Orbs 列為「區塊鏈中的 Cool Vendor」，以表彰該公司在區塊鏈領域中日益增加的重要性。在今年，Orbs 將市場擴展到韓國，在首爾建立總部，並與 Terra 建立合作夥伴關係，以幫助該公司進行研發工作。