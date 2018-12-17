〈區塊鏈大應用〉臉書招募區塊鏈開發人員 可望在未來推出加密貨幣

據外媒報導，市場普遍認為臉書 (FB-US) 將推出自家的加密貨幣，而臉書似乎也已經開始積極招聘，吸引更多加密貨幣相關專家進入公司的區塊鏈部門。

臉書於今年 4 月與 PayPal(PYPL-US) 的前總裁 David Marcus 組建了區塊鏈部門。Marcus 是一位加密貨幣倡導者，也是 Coinbase 的前董事會成員。

據報導，臉書的區塊鏈小組目前有 40 名員工，其中包括 6 名前 PayPal 的高管以及來自 Google Pay 和 Samsung Pay 的員工。

「他們對於一直在努力的東西非常保密，」來自科技新聞媒體 Cheddar 的 Alex Heath 表示:「但它肯定會成為某種基於區塊鏈技術的加密貨幣支付產品。」Heath 認為，臉書也在考慮推出一種加密貨幣，讓該公司全球 20 億用戶可進行電子支付，而無需透過傳統銀行。因此，臉書正積極聘相關領域的工程師、產品經理、學者和法律專家來擴展區塊鏈部門。

由於最近的數據隱私醜聞，公眾對於臉書的信任下降，因此在招聘上遇到了不少困難。「很多人不像過去那樣信任 Facebook，尤其是加密貨幣和區塊鏈相關產業的人。許多加密貨幣專家決定進入區塊鏈產業，因為他們不喜歡臉書等公司的數據濫用和集中化。」

「因此，臉書創建加密貨幣和數位經濟的想法在市場上呈現兩極化意見。但我想我們可以期待臉書明年在加密貨幣領域中對一些公司進行併購。」