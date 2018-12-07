〈區塊鏈大應用〉瑞士電信Swisscom聯手瑞士郵政 推私有區塊鏈基礎架構

瑞士郵政和瑞士電信 Swisscom 宣布，將合作建構一個 100% 瑞士私有區塊鏈基礎架構，目標在於使瑞士成為分散式帳本技術 (DLT) 的領導者。

據報導，新的區塊鏈基礎架構是由兩家公司聯合運營的第一個私有區塊鏈，保留瑞士境內的所有數據，並滿足銀行的安全要求。新的通用基礎架構將基於 Hyperledger Fabric 2.0 軟體。

第一次的測試將在 2019 年第二季推行，致力於尋求「安全可驗證」系統以處理企業和公共機構的敏感數位業務流程。目標在於促使瑞士經濟「迅速獲得領先地位」，並為「充滿前景」的技術推出應用案例。

這兩家公司在區塊鏈方面都有涉足。Swisscom 也參與了 Sovrin Network 身分驗證平台。該公司最近也參加了一項試點，以加快瑞士地區公司的組建。瑞士郵政則在運輸醫藥產品時將溫度數據存儲在區塊鏈中。

區塊鏈領域在瑞士可說是相當先進，在不同產業裡有許多的應用。瑞士證券交易所也正在籌劃使用 DLT 技術的打造數位證券交易所，目的是將現有股票和非銀行資產代幣化。

除了金融產業之外，Swissport 航空服務公司也正在試驗將區塊鏈技術用在供應鏈和旅行。瑞士食品公司 Gustav Gerig 也正在測試區塊鏈技術所帶來的金槍魚產品的可追溯性。而瑞士鐵路公司也正在運用區塊鏈身份驗證系統來測試數位身份的可行性。