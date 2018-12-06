〈區塊鏈大應用〉R3加入競爭對手的XRP作為新CorDapp上首個加密貨幣

據外媒報導，企業區塊鏈軟體公司 R3 宣布，競爭對手 Ripple 的 XRP 代幣將成為該公司新的通用支付結算平台上支持的第一個加密貨幣。

R3 是分散式帳本技術開發公司，於 2016 年推出首個開源產品 Corda。據稱，新的基於 Corda 的去中心化應用程序 (CorDapp)，允許用戶通過支持加密貨幣的管道或傳統支付管道來完成 Corda 區塊鏈上的支付義務，並提供「加密結算證明」。

在驗證受益人的帳戶有入帳後，CorDapp 將自動更新 Corda 帳本。在未來，該平台也將支持國內遞延淨結算以及實時總結算付款等功能。

R3 技術長 Richard Gendal Brown 表示：「CorDapp 的推出並支持 XRP 是一項重要的解決方案機制，同時展示了世界上最具影響力的兩個加密貨幣和區塊鏈社群如何協同工作建立強大生態系統。」

Gendal Brown 補充道，兩家區塊鏈相關產業巨頭之間的合作「是展示如何廣泛接受和使用數位資產來實現價值轉移和付款的下一個合乎邏輯的步驟。」它最終可以作為幾乎所有加密令牌以及法定貨幣之間的翻譯。

先前，Ripple Labs 與 R3 財團之間的相互違約，進行了一個長達一年的法律糾紛，不過已經在今年 9 月終止並簽訂協議。

除了 R3 本身對於 Corda 開源的應用之外，巴西最大的私人銀行本週也與英國渣打銀行 (Standard Chartered) 進行合作，創建了運用 Corda 的區塊鏈平台以支持小額貸款。

同樣在本月，SBI Ripple Asia 也宣布與日本支付卡聯盟 (Japan Payment Card Consortium) 聯合進行概念驗證 (PoC)，運用 Corda 平台來打擊欺詐行為。