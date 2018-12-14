美股盤後 – 美股上沖下洗再度擺盪 道瓊漲逾200點後尾盤收斂

週四 (13 日) 貿易緊張局勢繼續拖累，除道瓊指數棄守盤中 200 點後尾盤收斂外，美股主要指數皆下挫，S&P 500 指數收盤時幾乎沒有變化。

週四 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 70.11 點，或 0.29%，收 24597.38 點。

S&P 500 指數下跌 0.53 點，或 0.02%，收 2650.54 點。

那斯達克指數下跌 27.98 點，或 0.39 %，收 7070.33 點。

費城半導體指數 4.31 點，或 0.36 %，收 1194.59 點。

S&P500 指數中，11 個板塊僅公用事業、資訊科技、必需消費品，美股 ADR 上漲；金融和非必需消費品類股領跌。

科技股漲跌互見， Netflix (NFLX-US) 上漲 0.41%；臉書 (FB-US) 股價上漲 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.02%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.09%。

蘋果宣布斥資 10 億美元德克薩斯州首府奧斯汀 (Austin) 新建一個園區，最初將招募 5000 名員工，預計總共可容納 1.5 萬名員工，未來還計畫未來三年在西雅圖、聖地牙哥和卡爾弗城設立新場區。

今年新推出的 iPhone XS /XS Max 和 iPhone XR 成為高通在中國專利訴訟戰的新攻擊目標。(圖：AFP)

高通與蘋果於中國戰場上的專利訴訟升級，外媒週四 (13 日) 報導，高通欲打盡所有蘋果手機在陸銷售，今年新推出的 iPhone XS /XS Max 和 iPhone XR 成為高通在中國專利訴訟戰的新攻擊目標。

週三 (12 日) 傳蘋果招募網站上洩密，蘋果正積極研發自主晶片，計劃在聖地牙哥生產行動數據機晶片。

半導體類股方面，高通 (QCOM-US) 上漲 0.64%；AMD (AMD-US) 下跌 3.03%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.01%；Intel (INTC-US) 上漲 0.96%；IBM (IBM-US) 下跌 0.35%；美光 (MU-US) 下跌 2.80%。

金融股方面。美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.49%；高盛 (GS-US) 下跌 0.44%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.49%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.10%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.28%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.24%。

企業消息方面，通用電氣 (GE-US) 週四雙利齊發，股價飆高 7.30%。摩根大通分析師將其股價評級從減持上調至中性，此外該公司斥資約 12 億美元推出工業物聯網獨立公司。

尼爾森 (NLSN-US) 傳出正在認真考慮私有化，並將在明年 1 月與潛在買家進行談判，該公司股價應聲下跌 0.50%。

受到貝爾德 (Baird) 分析師 Ben Kallo 重申特斯拉優於大盤評級，並將其目標股價從 411 美元上調至 465 美元後，激勵特斯拉股價走高 2.78%。

星巴克 (SBUX-US) 股價上漲 1.18%，該公司週四宣告正聯手 UberEats 推出外送服務，將於 2019 年初開始提供美國近四分之一餐廳的外送咖啡及餐點，並將在未來 4 年內將其在中國的門店數量增加一倍，提振全球營收獲利。

華爾街分析

圍繞貿易的積極情緒和通用電氣的大幅反彈，促成週四美股早盤上漲。

然而，令市場擔憂的是，中國拘留了第二位加拿大公民進行訊問，進一步加劇美國、中國與加拿大之間的緊張關係；川普官員表示北京當局將不得不採取更多措施來結束關稅戰；美國商務部長威爾伯羅斯 (Wilbur Louis Ross) 週四表示，為解決許多問題正與中國進行頻繁對話中。

Charles Schwab 投資管理公司證券投資長 Omar Aguilar 認為：「這是一個非常緊張的市場。投資者早前興奮起來，然後收盤時他們的恐懼又回來了。」

Aguilar 表示：「我們需要一種催化劑來使我們獲得更加一致的趨勢，可能是良好的經濟數據，也可能是聯準會更清晰地表態明天貨幣政策或美中貿易更具確定性。但我認為這不會很快發生。」

美股近期波動幅度巨大，道瓊指數在過去 8 個交易日中有 5 個交易日盤中波動幅度至少達到 570 點。

Raymond James 首席投資策略師說：「S&P500 指數終於觸底。10 月 2 日，我們在短期模型上發出賣出訊號，如果你持有部位，就應該賣出。」