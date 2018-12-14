〈財報〉Costco好市多會員費年增9.5% 卓越財報不敵美股影響

Costco (COST-US) 公布了最新一季財報。每股純益 EPS 和營收都超越了分析師預期，但似乎美股大環境不佳，股價也因此下跌。

競爭對手 BJ 批發俱樂部 (BJ-US) 下跌 0.91%，Sam's Club 母公司沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 下跌 0.16%。Costco 股價週四 (13 日) 盤後下跌 3.32% 來到 219.00 美元。

Costco 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

Costco 可比銷售額增長 8.8%，在不包括天然氣價格、貨幣波動、和會計變化的影響下，增長為 7.5%。12 月初，Costco 曾報告 11 月銷售增長超過 9%，排除汽油、外匯、和會計變更後為 8.5%。

Costco 最新一季財報顯示：

業務營收達 343.1 億美元，年增 10.3%。

會員費收入達 7.58 億美元，年增 9.5%。

營收達 350.7 億美元，高於預期的 346.3 億美元。

每股純益 EPS 達 1.73 美元，高於分析師預期的 1.62 美元。

據了解，Costco 目前全球門市達 768 間，美國及波多黎各共 533 間、加拿大 100 間、墨西哥 39 間、英國 28 間、日本 26 間、韓國 15 間、台灣 13 間、澳洲 10 間、西班牙 2 間、冰島與法國各 1 間。

同時，Costco 全球會員卡量約 9430 萬張，美國及加拿大的續會率約 90%。

在零售區塊方面，2018 年財年肉類營收達 74 億美元、麵包烘焙類達 17 億美元、而生鮮蔬果菜類達 71 億美元。