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紐約匯市—主要貨幣走勢拉鋸 僅窄幅交易

圖：AFP
圖：AFP

週四 (13 日) 交易，主要貨幣漲跌拉鋸，僅有窄幅區間交易。

歐洲

歐洲央行 (ECB) 德拉吉 (Mario Draghi）在今年最後一次新聞發布會上發言聽起來更加悲觀，歐元早盤走跌。

ECB 維持利率不變，符合預期。ECB 確認將於本月底開始縮減量化寬鬆措施，但稱最早到明年夏季之前不會升息。投資者普遍認為 ECB 維持利率的時間更長，超過夏季。

德拉吉稱，歐元區前景「廣泛平衡」，但風險轉向「下行」。

CMC Markets 的市場分析師 David Madden 表示，「最新言論有一點鴿派，對歐元產生一些壓力。」

歐元尾盤拉回稍早跌勢，持平在 1.1365 美元

其他歐洲消息方面，義大利總理 Giuseppe Conte 表示，明年預算赤字目標約莫 2%，已較最初提案的 2.4% 下降，這意味義大利將可避免啟動歐盟對赤字過度的審查過程。

英鎊交易也在相較狹窄區間，多數時間處於正面，最終自週三的 1.2628 美元上升至 1.2651 美元

英國首相梅伊週三挺過不信任投票，保住黨領導地位，帶動英鎊上漲。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 表示，梅伊還有一堆任務要做，才能讓國會通過她的脫歐協議，現在表決延後至 1 月中才進行，她還有時間對歐盟做進一步錯誤的讓步。

法國馬克宏政府也遭反對黨提出不信任案，但同樣贏得表決。

法國「黃背心」運動造成一連串社會騷動與嚴重經濟損失，在經歷多次抗議與暴力場面後，法國共和黨、社會黨等左翼代表政黨週四針對馬克宏政府提出不信任動議，但因執政黨為絕對多數，反對黨無力推翻。

美國

川普表示，希望 Fed 不會再升息。

Fed 下週預計召開 12 月的貨幣會議，市場預期 Fed 將升息 25 個基點，為今年第四次也是最後一次升息。

ICE 美元指數不變，正面盤旋在 97.077。

在加拿大逮捕華為財務長孟晚舟後，中國和加拿大紛爭加深，雖然現在孟晚舟已獲保釋，但市場對中美達成貿易協議的預期仍嚇壞了，川普稱，如果能幫助中美貿易關係，他可以介入孟晚舟被捕的事件。

加元美元走勢持平，1 美元兌 1.3358 加元

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