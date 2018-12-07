iPhone XR全球購機意願下降 瑞銀砍蘋果目標價

瑞銀週四 (6 日) 公布一份報告，經過調查 6900 名消費者後發現，購買 iPhone 新機的全球意向較去年同期下降。近年來新機銷售約占總銷售量 3/4，但調查顯示有意購買新機的消費者卻不達 60%。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 週四指出，「這主要係因 XR 需求特別疲弱所致，這想法正好與供應鏈正下修 XR 需求的情形相呼應。」

瑞銀雖然仍給予蘋果 (AAPL-US) 股票「買進」評級，但將原本 225 美元的目標價下修至 210 美元，低於 FactSet 的平均目標價。蘋果週四一度挫近 3%，尾盤跌幅收斂至 1%，約 174.72 美元左右。

分析師近日對 iPhone 銷售成長更加悲觀，本週稍早匯豐全球研究所將蘋果降級，其分析師 Erwan Rambourg 稱「蘋果的標誌性硬體單位成長現在大致上已經結束。」

另外蘋果重要晶片供應商之一的 Cirrus Logic (CRUS-US) 的財測也令人悲觀。

Arcuri 指出，「iPhone 銷售量下降」這個議題已經討論一陣子了，「疲弱的 iPhone 需求並非一種啟示，而顯然是持續轉型邁向服務。」

瑞銀預期 iPhone 於 2019 財年營收年率下降 2%，上漲的平均售價 (ASP) 已無法完全抵消掉單位銷售量下滑的衝擊。FactSet 共識預期蘋果明年營收持平。

Arcuri 報告提到，「我們已調降對 iPhone XR 的預期，且持續看到下行風險，一些需求可能轉向舊款 iPhone，換機循環的時間越來越延後，只是速度變慢。」

瑞銀估計，蘋果 2019 財年營收成長年率為中偏低的個位數，其中服務業營收成長約莫 20% 。

同時，Arcuri 指出，iPhone 的客戶保留率非常高，顯示「iPhone 現在是一種經常性營收，消費者不太可能切換替代品。」