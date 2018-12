耿鼎布局中國AM市場 估今年獲利優於去年

汽車鈑金零件廠耿鼎 (1524) 隨著產業秩序好轉,配合北美 AM 市場狀況穩定,以及不受北美新車銷量成長停滯影響,未來將持續透過調整產品組合,增加高毛利率產品的比重,2019 年會影響整體營運的主要變數仍在於原物料及匯率的變動,法人估,耿鼎今年每股盈餘 1.13 元,明年將比今年持平或微增。耿鼎今年累計前 11 月營收為 22.09 億元,年減 8.02%,雖然呈現小幅衰退,不過前三季稅後淨利不減反增,主要為匯率環境相對有利,加上產品組合改善帶動毛利率上升。由於第四季至隔年第一季為產業傳統旺季,預估第四季營運可望比第三季成長,今年全年獲利將會優於去年。



北美 AM 市場發展已相當成熟,中國近年來新車銷量持續成長,汽車保有量持續增加,有利於未來 AM 市場的發展,耿鼎在中國市場目前鎖定銷售量大的車款生產,透過當各地大經銷商出貨,國內 4 大板金廠都積極在開發中國市場,耿鼎已與中國各大保險公司建立合作關係,目前產品都已經開始出貨,未來將持續積極布局中國 AM 市場,繼續提升市占率及認證數。



耿鼎在 2017 年為國內第一家獲得中國平安財險支持 NSF 認證汽車 AM 市場鈑金配件的廠商,至 11 月為止,在中國 CAPA(238 件,占比約 77%)及 NSF 鈑金件 (243 件,占比約 71%) 的認證數目前是居業界之冠,未來仍有相當大的發展空間。