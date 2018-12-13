耿鼎布局中國AM市場 估今年獲利優於去年

汽車鈑金零件廠耿鼎 (1524) 隨著產業秩序好轉，配合北美 AM 市場狀況穩定，以及不受北美新車銷量成長停滯影響，未來將持續透過調整產品組合，增加高毛利率產品的比重，2019 年會影響整體營運的主要變數仍在於原物料及匯率的變動，法人估，耿鼎今年每股盈餘 1.13 元，明年將比今年持平或微增。耿鼎今年累計前 11 月營收為 22.09 億元，年減 8.02%，雖然呈現小幅衰退，不過前三季稅後淨利不減反增，主要為匯率環境相對有利，加上產品組合改善帶動毛利率上升。由於第四季至隔年第一季為產業傳統旺季，預估第四季營運可望比第三季成長，今年全年獲利將會優於去年。



北美 AM 市場發展已相當成熟，中國近年來新車銷量持續成長，汽車保有量持續增加，有利於未來 AM 市場的發展，耿鼎在中國市場目前鎖定銷售量大的車款生產，透過當各地大經銷商出貨，國內 4 大板金廠都積極在開發中國市場，耿鼎已與中國各大保險公司建立合作關係，目前產品都已經開始出貨，未來將持續積極布局中國 AM 市場，繼續提升市占率及認證數。



耿鼎在 2017 年為國內第一家獲得中國平安財險支持 NSF 認證汽車 AM 市場鈑金配件的廠商，至 11 月為止，在中國 CAPA(238 件，占比約 77%)及 NSF 鈑金件 (243 件，占比約 71%) 的認證數目前是居業界之冠，未來仍有相當大的發展空間。

