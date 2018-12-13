銀行股價甜......但味美嗎？分析師搖頭

近日銀行股受重創，現在股價正低，但適合買入嗎？

今年迄今， S&P 500 跌幅不到 1%，但同期摩根大通 (JPM-US) 卻下跌約 6.5%、美銀 (BAC-US) 跌幅 17.5%、摩根士丹利 (MS-US) 跌約 21%、富國 (WFC-US) 挫達 22.5%、花旗跌 24%，高盛 (GS-US) 驚人下挫 30%。

SPDR S&P Bank ETF (KBE-US) 的跌幅已達 14%。

SPDR S&P Bank ETF 價格走勢

高盛和富國已經整個吐回 2016 年後大選「川普衝擊」帶來的漲幅，因為各家銀行的監管擔憂都集中在宏觀經濟問題上，拖累整體銀行業。

KBW 分析師 Frederick Cannon 與其團隊注意到此點，他們調降整體全能銀行評級，自「加碼」降至「符合市場權重」，另移除美銀的買進建議，也將該銀行自「加碼」降為「符合市場權重」。

該團隊報告提到，大型銀行股已走跌，「因信貸成長一再令人失望，且宏觀經濟風險使銀行股承壓至年底。」

報告也指出，現在估值可能看起來很吸引人，大型銀行股交易價只有 S&P 500 明年共識預期獲利的 60%，但新的一年不見得會有起色，相較壓抑的估值也不會讓整體銀行股具吸引力。

「我們展望 2019 年時，除了銀行股價格相較低以外，沒有看到其他足以推動整體產業上升的正面催化劑。」

但股神巴菲特恐怕不贊成此看法，因為根據第二季的美股 13F 報告，巴菲特當時第二大投資焦點就在銀行股，第二季甚至增持高盛股權 21%。