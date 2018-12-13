騰訊音樂IPO 首日掛牌交易收漲9% 市值213億美元

騰訊音樂娛樂集團 (Tencent Music Entertainment Group) 週三 (12 日) 在美股首次掛牌交易，收盤漲 9.2% 至每股 14.19 美元。

這家中國科技巨頭騰訊 (Tencent) (0700-HK) 旗下的音樂部門週二表示，在將其上市股價定為每股 13 美元後，募集資金約接近 11 億美元，這個價格是其 13 美元至 15 美元的預期範圍最低點。初步上市後的隱含估值為 213 億美元。

備受期待的首次公開募股 (IPO) 是中國企業自 2014 年阿里巴巴募集資金超過 200 億美元之後最大規模的首次公開募股之一，而且正逢中美兩國政府之間的貿易緊張局勢加劇。

騰訊音樂最初計劃在 10 月 IPO，但因全球市場受美中貿易戰以及對全球成長放緩的擔憂遭到拋售而推遲。

騰訊音樂擁有中國四大音樂 app：串流媒體 app QQ 音樂、酷狗 (Kugou) 音樂和酷我 (Kuwo) 音樂，以及卡拉 OK app 全民 K 歌 (WeSing)。根據其最初的招股說明書，該公司在 2018 年第 2 季活躍用戶超過 8 億。

母公司騰訊擁有 58% 的股份。今年稍早上市的 Spotify (SPOT-US) 擁有 9% 的股份。

該股票在紐約證券交易所 (NYSE) 交易，股票代碼為「TME」。美國銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利是騰訊音樂發行的主要承銷商。