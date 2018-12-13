「中國製造2025」替代計劃傳明年出爐 道瓊開盤大漲逾300點

《華爾街日報》報導，中國政府正著手替代川普政府劍指的「中國製造 2025」的新計畫，承諾進一步開放外企進入中國市場，以平息美中貿易戰，消息傳出後，週三 (12 日) 美股開盤應聲大漲，道瓊大漲逾 300 點。

道瓊指數走勢圖。(圖：investing)

消息人士向《華爾街日報》表示，中國最高決策機構與資深政策顧問正草擬「中國製造 2025」的替代計畫，替代計畫將淡化北京政府主導全球製造業的野心，承諾進一步開放外資企業進入中國市場。

近月，中國國家主席習近平在公開演講中已不再談及「中國製造 2025」計畫。11 月新聞發布會上，美國總統川普對中國擱置該計畫表示讚賞，「北京政府拋棄『中國製造 2025」，因為我發現它非常侮辱人。」

「中國製造 2025」是 2015 年中國政府推動的首個十年綱領戰略計畫，其目標是讓中國未來能夠超歐、趕美、追日，從「製造大國」轉為擁有先進技術的「製造強國」，涉及創新產業、機器人、航空、節能與能源汽車、奈米高新材料與生化領域。

美國總統川普對中國擱置該計畫表示讚賞。(圖：AFP)

知情人士說，目前中國計劃在明年初推行新計畫，屆時美國與中國有望加快磋商貿易協議，以終結美中兩國間的貿易戰。

華盛頓智庫與國際戰略研究中心的中國工業政策專家 Scott Kennedy 提到：「將是北京政府積極的轉變，從重點扶植科技業領域，轉向專注於提高生產效率。」

該報導指出，新計畫的關鍵讓步是放棄中國公司的市占目標。中國製造 2025 設定目標是到 2020 年將核心元件和材料的國內含量提高到 40%，到 2025 年提高 70%，這項增長以犧牲外國競爭對手作為代價。

知情人士稱，中國還計劃根據競爭中立的概念，引入國企、私企和外國企業之間更公平競爭的政策。

然而，新計畫內容可能無法根本解決美方關注的問題，因為中國政策利己的保護主義下，許多中國官僚和國企已從政府無限資源中牟取暴利，因此不希望面臨更激烈市場競爭阻礙。

該報導指出，部分美國官員可能會對此替代計畫抱持懷疑。川普政府官員曾把「中國製造 2025」視為公平競爭的威脅，因該計畫鼓勵北京政府補貼國內企業，並強迫外國合作夥伴技術移轉。部分美國官員可能認為修訂後的新計畫象徵意義大於實質意義。

但如果「中國製造 2025」替代版本得到習近平批准，新計劃可望贏得外企的支持，並說服川普政府：北京正在做出有意義的改變，以重新調整經濟，更加以市場為導向。

自美國總統川普和中國國家主席習近平於 12 月 1 日達成為期 90 天的貿易休戰以來，美中已開始新一輪談判。美國同意推遲提高對中國 2000 億美元商品關稅的計劃。

近期中方頻頻出手讓利，計劃降低汽車關稅、同意增加對美國黃豆與其他農作物的大筆採購、甚至傳出將修改美方忌憚的「中國製造 2025」計劃，讓美中貿易戰重現曙光，激勵週三美股主要指數上揚。