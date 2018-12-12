信託公會推廣保險金信託 爭取保險業務大軍助陣 預計明年Q2上路

保險業務員未來可望加入銷售保險信託金的行列! 據了解，信託公會已跟金管會爭取修改「金控子公司間共同行銷管理辦法」，讓金控轄下的保險公司業務員也能銷售保險金信託，預計最快明 (2019) 年第 2 季就能開放。

信託公會理事長雷仲達今 (12) 日表示，目前保險金信託只能透過銀行通路銷售，為讓保戶在投保時能方便一併規劃保險金信託，目前正積極跟金管會爭取，開放金控轄下的保險公司業務員可以銷售保險金信託。

所謂的保險金信託，是指被保險人因理賠或滿期獲得保險金給付，由保險公司將保險金交付信託，再依信託契約分配給受益人，確保理賠金能夠落實專款專用。

信託公會秘書長呂蕙容說，開放保險業務員銷售保險金信託是來自於保險公司的建議，希望能在「金控子公司共同銷售管理辦法」中增加保險金信託，因此只能開放金控體系下的保險公司業務員銷售保險金信託。

換言之，明年法規鬆綁後，包括富邦金、國泰金、中信金與新光金旗下保險子公司業務員就能同時銷售保單與保險金信託；但獨立型壽險公司，例如南山、三商美邦業務員則暫時無法銷售保險金信託。

呂蕙容解釋，獨立型壽險公司業務員，還不能賣保險金信託，主要是此次增修的的是「金控子公司間共同行銷管理辦法」，並非合作推廣，因此僅限金控旗下的保險業務員才能銷售保險金信託。

據了解，金管會也相當認同保險金信託的理念，原則上支持修改「金控子公司共同銷售管理辦法」，讓保險業業務員也能銷售保險金信託，以目前信託約 9 萬名估算，加入保險業務大軍後，可望進一步做大信託業務的餅，對保險業務員來說，將有助於增加銷售佣金收入。

在主管機關積極鼓勵下，我國信託資產呈現逐年增長趨勢，根據信託公會統計，截至今年第 3 季止，信託總資產 7.9 兆，較去年同期成長約 5.7%。