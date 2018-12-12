日經：日立將併購瑞士ABB輸配電部門

日經新聞報導，將發電廠的電力傳送到企業或家庭輸配電的全球第 1 大業者：瑞士 ABB，傳出將被日立併購。併購作業在週三 (12 日) 已經進入最後階段。併購金額最高約達 8000 億日圓。是日立所進行過最大的併購案。

由於再生能源的普及與新興國家對電網設備的需求，市場成長值得期待。如果這宗併購案成立的話，日立在全球輸配電市場上將成為規模最大的業者。在重電方面的地位也將與全球第 2 的德國西門子並肩而行。(重電全球第 1 名為美國 GE)

日立與 ABB 目前正進到併購的最後階段，市場預估併購金額將落在 6000~8000 億日圓，端看 ABB 最後提出的條件，來決定這宗併購案是否可以成功。

電力系統事業是在接到電力公司的訂單之後，業者才開始興建變電所與鋪設電纜等工程。受業者委託進行設備的營運，還有為了防止停電的發生，對電力供需進行調整。尤其是風力發電與太陽能發電的發電量變化極大，極度依賴先進的 IT 技術來進行控制。

日立也期待透過智慧電網的開發來達到省電目的，並搭配 IoT 方案來增加公司營收。

日立在週三 (12 日) 召開的董事會上確認了併購的方針。與 ABB 進行的輸配電事業資產評估也進入最後階段，雙方最快可望在這個月底達成共識。方針為 ABB 先將輸配電事業獨立出來，日立再進行階段性的投資，預期在數年之內可以達成完全的子公司化。階段性的併購方式，可以降低在事業環境上的變化所帶來的風險。

ABB 是產業用電氣的全球最大業者，其電力部門生產包含控制系統在內的輸配電設備，並提供營運服務。除了歐洲與北美，在印度與中國等新興國家都有市場。該部門在 2017 年的銷售額約 103 億美元，獲利率約 8%。不光只是銷售設備，也提供輸配電系統整體的營運服務，其服務部分佔整體銷售額的 4 成以上。2015 年時，ABB 與日立在日本共同出資成立了電力設備的公司。

ABB 藉由處分收益較差的輸配電系統，將資源集中在工廠自動化與機器人上。

日立的電力與能源事業，在 2018 年 3 月期的年度銷售額為 4509 億日圓。獲利率約 6%。跨足核能電廠、火力發電廠、輸配電與變電設備、再生能源等。在日本國內的事業佔了 9 成以上。由於近年來核能發電事業在日本沒有起色，正積極開拓海外市場。

日立將 2022 年 3 月期的年度整體銷售獲利率設定為 10%，要在 3 年內提高 2%。除了對國內外共約 900 個相關公司進行整理、統合，也積極在海外併購其他公司。

日立 (6501-JP) 今 (12 日) 天在東京股市的表現上漲 3.13% 股價 3,300 日圓。