英國首相今晚將面臨不信任投票 媒體稱已獲得足夠支持 英鎊反彈

20：46 特蕾莎 · 梅稱，議會有責任落實脫歐公投結果。目前正在與歐盟進行協商，以確保議會能夠通過脫歐協議。

20：26 英國首相特雷莎 · 梅表示，目前正與歐盟領導人的討論正在繼續。將在適當的時候宣布議會有關脫歐協議的投票。她表示，需要確保不會產生更多不確定性，不應該冒險把控制權交給反對派議員，否則將使脫歐延遲，甚至是使其停滯。

梅還表示，一個新的首相將不得不延長或暫停里斯本 50 條，選一個新的首相意味著延遲脫歐。

稍早前，德國總理默克爾表示，「我們不打算更改英國脫歐協議」。在脫歐問題上剩餘的時間不多，但仍有時間，目前正在努力實現英國有序脫歐，但也在為英國無協議脫歐做準備。

20：21 據 BBC，目前表態支持英國首相特蕾莎 · 梅的議員已達到 158 人，能夠讓特蕾莎 · 梅在不信任投票中贏得簡單多數支持。此前曾短線跳水的英鎊 / 美元刷新日高至 1.2585，日內漲幅擴大至逾 0.7%。

按英國執政黨保守黨規定，15% 的保守黨下院議員聯名致函，即可發起針對黨魁的不信任投票。保守黨現在議會下院有 315 名議員，即只要有 48 人致信，便能觸發不信任投票。

如果不信任投票開始，且 315 名議員中有 158 名投反對票，那麼特蕾莎 · 梅可能下台。

19：46 據路透社報導，英國議會 1922 委員會主席 Brady 表示，投票結果預計將於當地時間晚上 9:00（北京時間 13 日凌晨 5 點）出爐。如果特雷莎 · 梅在投票中失敗，那麼有關黨首的第一次投票將在下周二進行。最終兩名候選人將在 12 月 20 日前選出。

目前，至少有 100 名保守黨議員已公開表達了對首相特雷莎 · 梅的支持。此前，英國外交大臣、內政大臣、內閣辦公廳大臣、貿易大臣、環境大臣、司法大臣已經表態支持首相。

以下為 16:18 分發布的原文：

英國議會將於當地時間周三 18~20 點之間（北京時間周四 2~4 點）對英國首相進行不信任投票。首相特雷莎 · 梅將在北京時間 13 日凌晨 1 點在 1922 委員會發表講話。特蕾莎 · 梅表示：

我將爭取贏得信任投票。在歐洲之行後，脫歐協議正在取得進展。領導人選舉可能使得控制權落入反對黨手中。新的領導人將可能導致脫歐延遲。我們必須落實公投結果。

內閣中，英國外交大臣、內政大臣、內閣辦公廳大臣、貿易大臣、環境大臣、司法大臣已經表態支持首相。

按英國執政黨保守黨規定，15% 的保守黨下院議員聯名致函，即可發起針對黨魁的不信任投票。保守黨現在議會下院有 315 名議員，即只要有 48 人致信，便能觸發不信任投票。

如果不信任投票開始，且 315 名議員中有 158 名投反對票，那麼特蕾莎 · 梅可能下台。

消息傳出後，英鎊兌美元匯率圍繞心理關口 1.2500 短線震盪，創 2017 年 4 月以來新低。目前，英鎊 / 美元收復稍早失地並刷新日高。此前數名議員表態將支持特蕾莎 · 梅。

英國 5 年期 CDS 升至 40 個基點，為 2016 年 6 月來最高。

壓垮特蕾莎 · 梅的最後一根稻草，可能是她在明知歐盟不會讓步的情況下，周一宣布推遲議會下院就脫歐協議進行投票，赴歐洲協商。

華爾街見聞文章提到，據彭博 12 月 12 日報導，德國總理默克爾告知特蕾莎 · 梅，無法修訂已經達成的英國脫歐協議，需要對相關問題加以討論。默克爾的態度意味著，英國可能向無協議硬脫歐又邁進了一步。

在默克爾表態前，歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克均表示，脫歐協議沒有重新談判的空間。

但是，即使罷免特蕾莎 · 梅的首相之位，目前也於事無補。英國保守黨的立場是嚴格地、完全地脫歐，和歐盟「保持距離」，而議會下院是希望和歐盟建立更緊密的聯繫。

因此，英國國內現在在脫歐問題上，無論誰上台都無法從歐盟得到更好的協議，也無法將英國上下團結起來，達成脫歐共識。

去年 11 月，保守黨一度有 40 名議會下院議員同意聯名致函，這一人數距離正式發動保守黨黨魁不信任投票的門檻僅差 8 票。