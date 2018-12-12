【華冠投顧】台股大漲百點!美股即將見真章!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、3324 雙鴻、2314 台揚、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

重返萬點

華為財務長成功保釋，帶動亞股全面收漲。早盤加權指數上漲 + 34 點開出，隨後在台積電及鴻海的帶領下；加權指數震盪走高，終場上漲 + 109 點作收，收在 9816 點，成交量 965 億。

美股的『三重底』保衛戰一波三折，前天從跌 500 點到收漲 50 點；昨天從漲 300 多點到收跌 - 50 多點，行情的大震盪，可說是肥了『交易所』、苦了『投資人』。不過，對於美股『三重底』保術戰的結果；雖然我們昨天說前天是『多空交戰』，現在才是『多空表態』的開始。但是從亞股的表現來看，『貿易戰』的消息面趨緩下；基本上美股今天反而有『非漲不可』的壓力。因此展望下半周… 今天一如我們盤中預估『重返月線』；不排除如果接下來有美股的加持，短線可望再度『重返萬點』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2481 強茂、4994 傳奇、8261 富鼎、3016 嘉晶、6435 大中、8086 宏捷科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3189 景碩、3546 宇峻、2913 農林、1526 日馳… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

