〈機構報告〉三星2017財年研發支出排名居冠

根據歐盟委員會在週三 (12 日) 發布的 2018 年歐盟工業研發投資排名 (EU Industrial R&D Investment Scoreboard)，三星電子在 2017 財年全球的研發支出 (R&D Expenditure) 排名中位居第一。該排名涵蓋 46 個不同國家的 2,500 家公司。

據報告顯示，三星電子在該年度的研發支出上花費了 134.4 億歐元 (152 億美元)，年增率為 11.5%。是自 2004 年以來，首次成為全球最大的研發支出公司。

美國 IT 巨頭谷歌 (GOOGL-US) 的母公司 Alphabet 則以 13.39 億歐元排名第二。德國汽車製造商福斯汽車和美國科技巨頭微軟 (MSFT-US) 的研發支出則分別為 131 億歐元和 123 億歐元，位居第三和第四名。

另外，最近引發國際風波的中國電信設備巨頭華為 (002502-CH) 在 2017 財年的研發支出為 113 億歐元。

排名前 10 位的另一家著名公司是美國晶片製造商英特爾 (INTC-US)，該公司是三星在晶片產業中的最大競爭對手，以 109 億歐元的研發支出排名第六。而三星最大的智慧手機市場競爭對手蘋果 (AAPL-US) 則以 96.6 億歐元的研發支出金額排名第七。

同樣在韓國的 LG 電子 (066570-KR) 在去年的研發支出為了 26 億歐元，排名第 53 位。而該國第二大鄒片製造商 SK 海力士 (000660-KR) 則以 19 億歐元的研發支出上升至第 67 名。韓國知名汽車大廠現代汽車 (005380-KR) 則以 18 億歐元的支出，位居第 73 名。

然而，該報告也表示，三星電子雖然研發支出位居全球之首，在研發強度 (研發支出與收入的比率) 方面，卻落後於競爭對手，三星的研發強度在 2017 財年為 7.2%，而英特爾則達到 20.9%，華為則是 14.7%。