〈5G商機〉三星：2年內搶攻5G設備市場20%市佔率

三星電子總裁 Young-ky Kim 週三 (14 日) 在接受媒體訪問時表示，三星電子已經經營網路設備多年，在 2020 年，5G 標準成為全球網路主流的時代，三星有望在市場上提供最高價值並扮演關鍵角色，並擁有全球網路設備市場 50% 的市佔率。

Kim 進一步表示，三星每年向全球提供數億台智慧手機、電視和家用電器，且多年來深耕 5G 網路領域，他認為 5G 將在未來成為人工智慧發展關鍵，喊話將在 2020 年時，搶下全球 5G 網路設備市場 20% 市佔率。

據數據顯示，三星電子今年第二季在全球 4G 網路設備市場中的市佔率為 11%。三星的主要競爭對手包括來自中國的華為 (002502-CH) 和瑞典的愛立信。

專家預估，明年將進入 5G 網路全方面營運的時期，5G 速度比現有的 4G 網絡快上 100 倍。

三星電子目前與三大美國行動通訊商合作，並提供 5G 網路設備，其中包含 AT&T(T-US)、Verizon(VZ-US) 和 Sprint(S-US)，該公司也與日本的 KDDI 公司進行合作。

Kim 認為， 5G 網路就像人工智慧技術的氧氣一樣不可或缺，而 5G 網路將為三星顯示出人工智慧方面的能力。他表示：「網路已經從 2G 發展到 3G 和 4G，速度更快。但如果 5G 只是速度更快，我們可以稱之為 4G+。但我們稱作 5G 的原因是，人工智慧發展將成為人們日常生活問題的解決方案。」

此外，Kim 認為 5G 網路對於自動駕駛也很重要，即時的汽車追蹤與障礙物偵測對行車安全來說至關重要。

過往在運行速度為 100 公里 / 小時的 4G 網路連接自駕車中，檢測到危險後，需要 3 公尺的距離才能減速，但對於使用 5G 的車輛來說，將減少到 30 公分。

「在 5G 網路科技時代，人們不僅會通過智慧手機相互通信，而且智慧手機和冰箱、電視和吸塵器也能相互通信，迎向物聯網的時代。」Kim 表示。「三星了解電子設備和消費者的需求，在經驗和可行性方面具有很大優勢。」