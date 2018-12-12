台股盤中─美中緊張關係緩和亞股齊揚 大漲近百點叩關9800點

由於美中雙方有意淡化華為事件，華為副董事長兼財務長孟晚舟獲保釋，亞股今 (12) 日大漲慶賀，日股和港股一度漲近 2% 最強勁，台股加權指數以上漲 34.41 點開出後，早盤一度見結帳賣壓湧出，壓抑大盤上漲力道，盤中多方攻勢再起，上漲超過 80 點，並觸及 9800 點關卡。

本月初被捕的孟晚舟已於加拿大時間 11 日下午獲准保釋，市場解讀為美中雙方有意淡化華為事件，激勵亞股翻揚，尤其大型電子權值股反彈轉強。

從權值股來看，大立光、可成反彈幅度最大達 4% 之上，鴻海、國巨、華新科和聯發科均漲逾 3%，聯發科和和碩漲 2% 左右。

而日月光投控、聯電、鴻準、台達電、南亞科、台積電和群創均穩在紅盤上，再加上非電族群如統一、台灣高鐵、玉山金、寶成、元大金、富邦金和台新金等多守穩平盤之上，有助支撐大盤。

細族群方面，二極體相關業者表現最熱絡，強茂、麗正、統懋均攻上漲停，台半、虹揚和敦南漲幅半根停板上下。

而 MOSFET 業者攻勢也再起，大中漲停，杰力、富鼎和尼克森均漲逾 8%。

而在孟晚舟順利交保後，網通供應鏈稍稍鬆口氣，使砷化鎵族群強勁反彈，聯亞、全新漲超過半根停板，穩懋、宏捷科漲 3.5% 上下。

光學鏡頭廠隨著大立光的反彈帶動大漲，玉晶光、聯一光、今國光、亞光和佳凌均漲 3% 左右。

統一投顧表示，華為事件是近期最大的全球系統性風險，但目前看來美中有意緩和此事件對金融市場的衝擊。

另一方面，市場預期美國聯準會有望減緩升息速度，2019 年升息次數可能從原先預估的 3 次降至 1 次、甚至停止，後續資金行情可期。

從技術面來看，儘管短中長期均線全下彎，但隨著加權指數在 9700 點位階橫盤整理近一個月，9600-9650 點之間多次下探未果，短期均線逐漸糾結，此區間已形成短線強力支撐區，預料台股下跌空間有限。