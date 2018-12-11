外資態度觀望續賣台股 三大法人合計賣超46億元

台股今 (11) 日雖一甩昨天暴跌百點陰霾，上漲 59.50 點以 9707.04 點作收，成交量 919.96 億元，三大法人中投信與自營商分別買超 2.73 億元、1.97 億元，但外資持續保守看待台股，賣超 50.82 億元，三大法人合計賣超 46.12 億元。

儘管台股隨美股止跌反彈，但外資持續砍股調節，以今日外資進出動向來看，已經連續 7 天賣超新光金股票、連 5 天買超富邦 VIX ，顯示對後市仍持續觀望。

在台指期部位上，三大法人淨多單增加 1726 口至 8494 口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1442 口至 35134 口。

外資賣超前五名個股賣分別：新光金 (24,877 張)、元大台灣 50 反 1(23,545 張)、聯電 (13,764 張)、寶成 (9,718 張)、鴻海 (8,297 張)；買超前五名個股，開發金 (9,607 張)、南電 (6,726 張)、富邦上証正 2(5,208 張)、群創 (4,710 張) 與富邦 VIX(4,260 張)。

自營商部分，買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(1,740 張)、新光金 (1,708 張)、元大 S&P 原油反 1(1,161 張)、元大 MSCI A 股 (1,111 張)、中工 (863 張)；賣超前五大個股為：元大 S&P 石油正 2(27921 張)、元大台灣 50 反 1(6634 張)、元大 S&P 原油 (3576 張)、富邦 VIX(1651 張)。

投信部分：買超前五大個股為：欣興 (3418 張)、南電 (2467 張)、裕隆 (966 張)、健策 (851 張)、上海商銀 (700 張)；賣超前五大個股：南亞科 (998 張)、康控 - KY(510 張)、禾伸堂 (500 張)、大成鋼 (500 張)、仁寶 (439 張)。

分析師指出，台股今日隨美股反彈上攻，但因缺乏價量動能挹注，成交量只剩 919.96 億元，終場只上漲 59 點，屬於弱勢反彈，短線不宜貿然追價，仍建議先觀望最佳。