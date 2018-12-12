川普談美中貿易進展：中國將調降汽車關稅、購買大量黃豆

美國總統川普親自放利多，上午陸港股均受到激勵開高走高。他不但在推特「劇透」中國將調降美國生產汽車關稅，在接受外媒專訪時說，中國將購買大量美國黃豆，如果華為孟晚舟案事關貿易戰，他也會出手干預。

他在推特上說：「與中國的溝通很有成效！留意一些重要的公告！」

中國料調降進口美國汽車關稅

市場最先鎖定的焦點是汽車。川普先前已經預告，中國將調降進口美國生產汽車的關稅，但未獲證實。

最新消息顯示，中國研究將美國生產汽車的關稅稅率從目前的 40% 降至 15%，將在最近幾日送交國務院討論，但最終措施尚未敲定。相關說法推升了歐美汽車股的漲勢。

川普週二接受《路透》專訪，再一次證實此事。他表示，他相信這次降稅很快就會做到。

Pantheon Macroeconomics Ltd 首席亞洲經濟學家 Freya Beamish 表示，上週各種情況似乎讓休戰變得更加難料，但目前看來，雙方正努力維持休戰狀態。「現在我們看到中國可能會降低美國汽車的關稅，這是又一個良性的具體措施。」

即將重啟購買美國黃豆

川普最新的爆料重點，則放在黃豆。他接受專訪時表示，中國正在購買「大量」美國黃豆，與北京的貿易談判，已經先透過電話展開，美中兩國官員可能會召開更多會談。

但芝加哥的交易員表示，在中國 7 月份對美國黃豆徵收 25％的關稅後，目前沒有恢復購買的證據。

川普說：「我今天剛才聽說他們正在購買大量的大豆。他們剛開始，現在才正開始。」

川普稱可能干涉華為案

目前中美貿易談判最新的變數，來自華為財務長孟晚舟被捕案。在被問及是否將干預此案時，川普說：「只要是對這個國家有好處，我就會去做。」

川普表示，白宮已經與司法部以及中國官員就此案進行過溝通，中國在與白宮官員談，「但他們還沒打給我」。川普說，如果他認為對達成貿易協議有利、對國家安全有利，他會在必要時出面干預。