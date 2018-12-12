標普500指數最新夢魘：企業盈利前景走弱

《彭博社》報導，企業盈利前景遭下修，為標普 500 指數最新的危機，數據顯示，分析師已將今年第 4 季標普 500 指數的每股純益預期下修至 41.58 美元，兩個月前的預測為 42.66 美元，下調幅度達 2.5%，為 2017 年初以來最大的降幅。

分析師的每股純益預期調整 圖片來源：Bloomberg

儘管 2.5% 的削減幅度看似不大，但對投資者而言，此為一種新現象，因自從川普上任美國總統以來，標普 500 指數的盈利預測被不斷上調。



紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 的投資策略師 Bryan Besecker 指出，美中貿易戰持續進行，而聯準會仍維持升息步伐，投資者正在關注市場下一部走勢，例如盈利與增長。

儘管企業盈利前景遭下修，但與去年同期相比，盈利年增仍達 14%，為 5 年平均值的兩倍。但近來因充滿許多總體因素的逆風，許多投資者開始擔憂，是否股價本益比將攀升以及盈利週期的高峰已過。

標普 500 指數今年二度跌入修正區域，與 1 月的高點相比，股市估值已大幅下修，以過去 12 個月來看，本益比約為 15。然而，此股市估值是否處於便宜水平將取決於企業盈利預測是否精準，標普 500 指數本季的獲益預測增長率從 18% 被下修至 14%。



分析師對明年企業的盈利預期也在減弱，明年全年的標普 500 指數每股純益股預期被下修 1%，至 175.2 美元。



以過去歷史來看，盈利預期可能遭進一步下調。以過去 5 年來看，盈利預期皆被下調，顯示分析師一開始會過於樂觀。2018 年則為例外，由於美國稅改所帶來的利多，過去一年，企業利潤預期不斷被上調。

分析師對於企業盈利的預期，有著一開始過於樂觀的現象 圖片來源：Bloomberg

高盛編制的數據顯示，過去 30 年來，分析師年初普遍過於樂觀，而隨著時間過去，他們漸漸下修年度盈利預測，平均下調幅度為 8%。若 2019 年的盈利預期跟隨這種模式，如果 2019 年跟踪這種模式，每股純益將會下降至約 161 美元，標普 500 指數的本益比將升至 16.3，大概與過去 5 年的平均值一致。



摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 認為，企業盈利前景遭下調，對魚市場來說可能是艱難的旅程，目前市場還未完全依照盈利增長可能減緩的情況進行定價，正在等候更多的跡象。