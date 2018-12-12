野村2019年灰天鵝：市場大崩跌、油價摔至20美元

雖然黑天鵝無法預測，但野村分析師列出了 2019 年「灰天鵝」清單供投資者參考。

野村貨幣、固定收入和經濟分析師製作的「灰天鵝」報告並非基本情況，而是跳脫一般風險思維模式後的預期，2018 年的「灰天鵝」包括新興市場貨幣大跌、2 月的波動性飆升，以及全球股市拋售，至於 2019 年有哪些「灰天鵝」呢？

1. 油價崩跌至每桶 20 美元。

野村指出，油價有一些可能會再迎來一波大跌，因為供應過剩、消費者偏好移轉和環境考慮因素，2019 年跌至每桶 20 美元是「合理的」。

野村分析報告提到，油價近來以分析師沒有料到的發展方式，自榮景走向泡沫，2016 年 1 月觸及 13 年低點約每桶 26 美元，2015 年每桶價格約 60 美元，而 2014 年卻達每桶 100 美元。

Brent 石油週二 (11 日) 收盤約莫每桶 60 美元。

「目前，石油市場理論上應供過於求，因為美國產量增加、伊朗限制放寬、OPEC 和俄羅斯之間的緊張情勢，這些恐怕讓供應過剩的時間更加延長。」

2. 一次重大市場波動事件

2018 年的市場小地震——新興市場貨幣崩潰、貿易戰、脫歐和美股修正，這些都可能是 2019 年大地震的前哨。

野村指出還有 3 個可能的市場地震，包括：股價崩跌、歐洲和中國違約而產生的主權風險。他們主張美股估值、義大利主權風險和中國大量的私有債務將是催化劑。

分析師表示，「在這樣的環境下，抱現才是王道，風險市場將表現不佳，日圓一類的避險貨幣則會表現不錯。」

「要繪製出 2019 年的市場危機很簡單，由於 Fed 升息和盈餘持續下降的效應延續，市場流動性狀況惡化。歐洲央行和日本央行縮減其 QE 措施，中國持續執行去槓桿化政策。」

3. 民粹主義終結

野村認為，川普、脫歐軍隊、土耳其總統 Erdogan 和俄國總統普丁等採用的民粹主義將在 2018 年達到頂峰，因為全世界會開始意識到民粹主義最終無法實踐經濟成長。

「我們已經看到這點的一些跡象，共和黨在美國失去了對眾議院的控制權，股市疲軟似乎也開始影響川普總統的貿易政策，使其態度轉向調解安撫。」

野村列出的其他灰天鵝包括：義大利復甦、美國惡性通膨，以及人民幣回歸。