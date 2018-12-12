日本將對Google、蘋果、臉書等科技巨擘展開「反壟斷」調查

日本公平交易委員會週三 (12 日) 表示，為了調查 IT 龍頭企業的交易慣例，將自明 (2019) 年 1 月展開大規模的調查行動，預計在 12 月 18 日由政府召開的「未來投資會議」上，制定基本原則。

這次的調查將從 2019 年 1 月展開，對谷歌 (GOOG-US)、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等對市場有巨大影響力的 IT 龍頭企業們進行調查。如果在調查過程中，企業以守密義務為理由拒絕配合，將根據日本「獨佔禁止法第 40 條」進行強制調查。

GAFA (圖片來源：AFP)

調查對象將以各家 IT 龍頭企業、和這些企業有生意往來的公司，以及其他消費者團體為主。

一般認為，這些 IT 龍頭企業們會片面更改與客戶間的契約內容、設定高額的手續費等，讓他們的客戶們受到種種不對等待遇。這樣的交易慣例，往往也造成其客戶們的不滿。

公平交易委員會將透過調查，掌握業界的實際生態，對這些 IT 龍頭企業們採取的不對等交易方式進行輔導。

另外，在今年 11 月聽取各家 IT 龍頭企業的意見時發現，企業們都希望種種的限制措施不會妨礙他們在技術上的革新。

在其他方面，公平交易委員會也建議政府要思考當企業違反規定時的各項罰金課徵方式；以及在審核企業併購案時，也要考慮匯整企業握有的各種數據資料。另一個重點是不分國內外，對各家企業要一視同仁、公平對待。