【大慶證券】盤前分析－中美重啟談判 有助台股回穩



◆盤勢分析

在中國積極重啟談判，願意將美國進口中國汽車關稅，從目前的 40% 降至 15%，且傳出中國有意修改「中國製造 2025」計畫，做為中美貿易協定的籌碼下，激勵美股四大指數全數開高，但由於川普與參、眾院少數黨領袖會談邊境安全意見分歧，川普揚言如不提撥預算，將關閉美國政府，在多空消息紛擾下，美股四大指數漲跌互見，其中費半及那斯達克，分別上漲 0.62%、0.16%，道瓊、S&P500 則以小跌作收。可以看出市場消息左右股市越趨嚴重，加上美國勞動市場成長趨緩及美債殖利率倒掛問題，未來經濟展望並不樂觀，後市動盪恐加劇。

昨日亞股普遍收紅，其中台股開高走高，終場上漲 0.62%，以 9707 點作收，成交量為 928 億元。近日受到國際局勢動盪不安，如：英國脫歐表決延宕、華為 CFO 遭逮捕、法國黃背心運動等，加上外資連日賣超，指數近日表現弱勢；若以技術面來看，大盤連三天量縮守穩前低 9616 點，下檔相對有撐，不過因量能不濟、加上月線關卡反壓，上攻力道有限，研判短線將持續在 9616~9971 點區間橫盤整理。

觀察昨日盤面，權值股大立光因外資看好三鏡頭滲透率持續提升，股價跳空走高；鴻海、台積電也在營收表現優於預期下相繼表態走強。同樣在 11 月營收表現亮眼激勵下，皇田、由田、羅麗芬 - KY 等皆亮燈漲停，其餘如：大江、力山、易華電等也以紅盤作收；IC 載板則因外資看好明年 ABF 載板平均售價將有兩位數的漲幅，南電率先漲停，帶動欣興、景碩紛紛走強；網通族群的智邦、正文、啟碁、明泰在產業展望樂觀，昨日皆有所表現；另外銅箔基板族群的聯茂、台燿、台光電以及散熱族群的健策、雙鴻、建準受惠於銅價下跌，營運表現轉強下也都有 2% 以上的漲幅。整體來看，在盤勢動盪之際，營收表現亮眼及未來展望樂觀族群，如 5G、電動車、PCB、散熱、COF 封裝等表現相對抗跌，建議只要不破重要支撐，仍可擇優進場布局。

