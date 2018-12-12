

◆盤勢分析

1. 周二中國傳來有意調降美國進口國車輛關稅，激勵美股四大指數開高，但盤中美國總統一番若不能建築美墨邊界牆，不惜政府關門的強硬言論，壓抑美股漲幅收斂，終場四大指數漲跌幅介於 - 0.22~+0.62%。科技股表現不一，美光、谷歌、英特爾小幅上揚，台積電 ADR 上漲 0.74%；而 APPLE 則下跌 0.57%、NVIDIA 下跌 2.42% 表現最差。

2. 周二多空消息交雜，亞洲股市窄幅波動，台股以小高盤開出，盤中僅有蘋概與少數的中、小型個股表現，大盤量縮在 9650 點附近徘迴。但 12 點過後人氣股指標 2327 國巨、2492 華新科放量拉升，大盤重回 9700 點大關，終場加權指數上漲 59 點，漲幅 0.62%，收在 9,707.04 點。

3.OTC 指數周一回測季線支撐後，周二盤中一度挑戰 125 點整數大關，最終收盤報 124.6 點，上漲 0.70%，目前穩守在月、季線之上，靜待技術面轉強。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小紅 K 線，呈現長黑之後的多方抵抗。

(2) 量能：成交量縮至 921.68 億元，後續量增價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體跌破零軸。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 46.12 億元；外資 - 50.82 億元、投信 + 2.72 億元、自營 + 1.97 億元。

5. 電子類股

(1) 蘋概股：中國宣布 APPLE 侵犯高通兩項專利，將禁售多款 iPhone 型號手機，但 APPLE 已提起上訴，並對外宣布不影響出貨，相關概念股利空不跌。3008 大立光獲大和喊進，目標價 4000 元，周二股價守穩紅盤；2317 鴻海 11 月營收創次高，第 4 季衝高可期，股價重返 70 元。

(2)PCB：上游 2383 台光電、6213 聯茂挾 5G 在 2019 年市場可期，股價同步在周二轉強；8046 南電 Q4 產品組合持續改善可望抵銷部分淡季效益，股價再創波段新高。

(3) 網通：中美貿易大戰延燒到網通產業，周一日本宣布禁用中興、華為網通設備，市場期待轉單題材，2345 智邦、3596 智易股價表現相對強勢。

(4) 散熱：3324 雙鴻 11 月維持 7 億元以上水準，年增 4.01%，股價創波段新高；均熱片 3653 健策 11 月營收年增 27.15%，股價量出上揚。

6. 非電子類股

(1) 航運：2601 益航 11 月營收月增 61.06%、年增 14.38%，外資、自營商連續兩日買超，早盤急拉漲停；2609 陽明 11 月營收年增 26.06%，農曆年前仍有小旺季，外資多日買進，股價上漲 2.5%。2606 裕民營收年增 48.29%，股價整日維持上漲 2%。

(2) 其他：1905 華紙量出挑戰年線；1216 統一全年營收有望創高，股價擺脫近日頹勢，緩步走強；1515 力山出貨逐月放大，2019 年獲利快速增長，股價尾盤放量上揚。

7. 重點訊息：

(1)iPhone 遭陸禁售 蘋果提復議: 福州中級地方院日前裁定，蘋果侵犯高通兩項軟體專利，iPhone 6S 到 iPhone X 等 7 款手機在當地禁售，消息震撼市場。蘋果已向福州中院提出復議，將在 10 天內裁定，復議期間仍執行禁售令。另一方面，高通聲明指出，和碩製造的 iPhone 手機不在禁售令範圍內。

(2) 大中穩吃訂單 全年拚賺 1 股本: 大中昨（11）日舉行法說會，對於市場前景釋出展望。薛添福表示，由於電動車、車用電子、人工智慧及資料中心等新應用持續成長，MOSFET 需求長期而言仍呈現向上趨勢，不過目前大中礙於產能問題，新應用布局比例不高，但換言之，成長空間相當高。

(3) 杰力營收挑戰新高: 杰力前三季每股純益為 5.26 元，該公司從下半年開始調整報價，帶動毛利率從第 2 季的 30.4％，提升到第 3 季的 35.9％，第 3 季營業利益率也超過二成，預期杰力本季營運不受淡季影響，業績表現將與第 3 季持平，持續挑戰新高，帶動全年營收寫歷史新猷。

