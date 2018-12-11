【顧德投顧】寶成委屈了

◆盤勢分析

仍然是長線布局的好股票

大摩調低寶成 (9904) 評等至 28 元，外資賣盤出籠，股價應聲下跌，認為 "好日子" 不多，在原物料價格波動、需求高度不確定與總體經濟疑慮下，市場將大幅的調整；寶成今年前 3Q 賺 EPS 2.88 元，11 月自結合併營收 YOY 成長 4.86%，成長趨緩；子公司裕元工業 11 月營業額年增 5.3%；寶勝國際自結 11 月營收年增也達到 20.6%，實在沒有看壞的必要。

近年調整中國經營重心，轉為通路代理，旗下寶勝國際去年成為中國第一大運動用品通路商，可以說是少數整合通路、行銷、製造，專注本業的一條龍公司；雖然大陸市場可能會受到貿易戰影響導致內需趨緩，以現階段 11 月營收成長仍達到 20.6% 的狀態下，原物料價格又在低檔，斷定未來會衰退，怪~ 怪~ 的! 當然如果要以 Nike 股價作頭來調整寶成的股價，這也是有道理的 "蘋果模式"；只不過寶成的營收並沒有大幅的聚焦在單一品牌，而是分散在很多知名品牌上；短線雖然有了一定的跌幅，長線仍然是可以布局的好股票，尤其在未來景氣衰退的時候，更應該投資相關的民生類股。

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台股有破線危機，整體線型偏空，外資上周撤離新興亞股 11.7 億美元，台股遭提款 12.3 億美元，賣超最多；主要也是受到中美貿易戰、電子業景氣雜音不斷，市場認為外資因聖誕節前降低持股的調節操作，換句話說，外資快去放假吧!

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