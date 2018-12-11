【亞洲投顧】建議觀望

◆盤勢分析

台股開出小高盤後即持穩在盤上，雖幾經來回指數依然越走越高，蘋概股股王大立光上揚近 4%，台積電、鴻海也反彈 1~2%，電子中小型股股價表現佳，ABF 相關族群表現強勢，南電漲停、景碩大漲、欣興持續走高，被動元件股及矽晶圓股除國巨較強勢外其他則算持穩。上漲強勢之電子股還有由田、健策、智易、智邦、雙鴻、大同等。傳產股以統一、統一超、億豐、豐祥、華紙等最強勢力山震盪後再創新高。終場台股上漲 59 點以 9707 點收市，成交量 919 億元，反彈量縮成交動能仍在千億元之下。

今日八大類股表現，以塑化與營建表現相對弱勢，塑化股跌 0.2%、營建股下跌 0.18%，另外泥窯股也下跌 0.01%，其他包括食品股上漲 0.72%、紡織股漲 0.74%、機電股漲 1.08%、造紙股漲 2.07%、金融股則小漲 0.02%。盤面亮點還包括 PCB 與網通族群，包括健策、南電今日亮燈漲停，益航與矽創也有 9% 以上的漲幅，距離漲停僅半步之遙，智易漲幅也有 4% 起跳，另外，景碩漲幅 8.55%、台通與聯茂也有 6% 以上的漲幅，堪稱今日盤面亮點個股。

目前大盤位階來到波浪理論的下降 B 波，經過三個黑 K 跳空缺口之後，型態又增添進入主跌段的風險，下檔 9400 至 9600 有強力支撐。反觀上櫃指數命運大不同，同樣是回檔修正，上櫃指數的型態則是以拉回整理做解讀，自低點 109.14 反轉之後，指數一路向上呈現 V 轉走勢，未來中小型股的表現將會較大型股來的有看頭。政治風險上密切注意華為 CFO 遭逮事件，台灣供應鏈股票如台積電、大立光、光環、昇達科、聯亞，波動度將可能隨之變大。

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