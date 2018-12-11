掌握三大投資術 退休理財一路玩到掛不是夢

鉅亨網與元大投信今 (11) 日共同舉辦「玩轉理財薪觀念」講座，專家建議，可以透過「四平八穩」投資策略、「現金基金化、基金現金化」、「定期定額 ETF 資產配置」等三大招數，為自己的退休生活做理財規劃，加上投資應該開開心心的原則，建議可以透過 AI 智能投資平台選股，交給專業的來，就可以玩轉自己的百年人生「一路玩到掛」。

資深財經主持人邱沁宜表示，她的人生哲學裡是希望可以「一路玩到掛」，有老友 (老伴)、老本，然而百年人生最悲慘的，不是走得早，而是活得老，卻沒有錢花，她認為，「未來，我們不是老得更久，而是年輕得更久。」因此只要退休理財做得好，一路玩到掛不是夢。

邱沁宜說，積累財富不是男性專美於前的事，她舉了一個很欣賞的美國南北戰爭後大繁榮時期的女首富海蒂 ‧ 葛琳 (Hetty Green) 為例，海蒂並不是繼承家產才成為首富，而透過成功的投資，讓自己的資產變成一大筆財富，而其投資策略很簡單，就是保持「6% 的年收益率」，絕不瞄準「大的成功」，寧願選擇很多具有相對安全投報率的穩定投資，並且相信創造財富要再底部進入、頂部出場，必須做的事賤買貴賣。

因此，邱沁宜也發想出了一套「四平八穩」投資策略，所謂「四平」是以四種債券 ETF 或基金作為核心資產，包括：全球政府債券基金、高收益債券基金、新興市場債券基金、投資等級公司債 ETF 各 1/4。而所謂的「八穩」，是當景氣領先指標到「-8%」以上，也就是全球股票大跌到相對低檔時，開始丹比加上定期定額大力加碼成長性股票基金，可以穩賺。

元大投信總經理劉宗聖也表示，退休理財的第一哩路在於儲蓄，台灣人喜歡現金，習慣把錢放銀行賺利息，但是現在存款利率極低，他建議可以「現金基金化、基金現金化」，就是投資貨幣型基金，可以靈活投資，贖回也可以快速入帳。

劉宗聖表示，現行公募基金 2.3 兆，其中貨幣型基金規模有 8000 億元，是公募基金裡最大宗的類別。貨幣型基金流動性佳，而且以國內貨幣型基金平均收益約 0.35%，而且因為是共同基金，其資本利得免徵個人所得稅，像元大投信就有與華南銀行合作「優利通」帳戶，讓存錢就是投資，就很適合投資人作為短期資金停泊或調度。

劉宗聖進一步表示，退休理財的第二哩路在於投資，投資不用侷限在擔憂短線的美中貿易戰、經濟放緩、還有華為事件等，也不用太在意短線漲跌的輸贏，退休理財看的是長期，定期定額投資 ETF 資產配置就很適合。

至於 ETF 標的，元大全球 AI(擬任) 基金經理人盧永祥建議，可以投資台灣 50(0050)，0050 成立以來，平均報酬率 10%，且每年配息，現金殖利率約 4%；還可以選上證 50 ETF，因為現在陸股在很低檔，本益比低，且外資占陸股的比重只有 3%，就算高盛證券喊空陸股又怎麼樣，他又沒有貨；建議還可以選高股息 ETF(0056)，殖利率約 5%，且每年填息，對於退休投資來說是比氣長、不是比氣盛，所以建議定期定額長期投資下去。

劉宗聖補充，0050 是按照市值選股，所以反映基本面表現，也很適合波段操作，倘若台股急殺到 8000 點，就可以買 0050，因為 0050 自我修復能力很好，很適合股市大跌時的資產配置。而 0056 看的不是市值，而是追蹤預測股息率高的個股，所以波動相對會牛皮一點，對於配息比較有感、且注重降低波動的投資人，就選 0056。

鉅亨網總經理楊定國指出，無論是投資理財或退休理財，跟對的資訊、跟對趨勢很重要。元大 ETF-AI 智能投資平台專案負責人邱鉦淵也表示，以元大 ETF-AI 智能投資平台為例，就是運用人工智慧技術，提供投資人 ETF 投資策略、ETF 指數地圖、ETF 知識教育、智能投資組合建議等，投資應該開開心心的原則，建議可以透過 AI 智能投資平台選股，交給專業的來。