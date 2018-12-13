2019年信用卡3大優惠首波縮水 一張表格帶你秒懂

信用卡發卡量、簽帳金額屢創新高，卻有不少銀行優惠反而吹起「縮水」風，在各項信用卡回饋中，已有銀行針對 2019 年的「現金 (點數) 回饋」、「百貨停車」、「機場停車」「道路救援」等 3 大優惠項目開出縮水的第一槍。

金管會最新統計至 10 月底，信用卡 10 月簽帳金額達 2571 億元，月增 382 億元、年增 413 億元，續創同期新高、並創歷史第 4 高；累計前 10 月信用卡簽帳金額已達 2.39 兆元，全年有機會突破去年的 2.62 兆元再創新高紀錄。

但是，為了在優惠活動與支出成本之間取得平衡，已有銀行公告首波信用卡優惠的縮水，首先，在「現金 (點數) 回饋」的類別中，新光信用卡原本僅限投資型保險保費不給紅利點數，但明年起，刷卡繳新光人壽所有險種都不再給紅利。電影族愛用的 「花旗饗樂生活卡」也要注意了，現在 15 點紅利可折 1 元威秀影城、王品集團消費，但是明年 1 月 27 日之後，變成 20 點紅利才可折 1 元威秀影城、王品集團消費。

值得一提的還有王道銀行在轉制成商銀時主打高現金回饋的金融卡，祭出國內消費 1.5%、海外消費 2.3% 的高現金回饋，但是明年起縮水到國內消費 1.3%、海外消費 1.8% 回饋。

其餘凱基信用卡、花旗寰旅世界卡都有優惠縮水，不過，花旗寰旅世界卡雖然在哩程兌換縮水，但是在威秀影城看電影的門檻則變簡單。

其次，「百貨停車」部分，聯邦微風聯名卡無論白金卡或無限卡，在微風南京館的停車規定也都縮水。而「機場停車」部分，國泰世華銀行多種卡別都對機場停車的規定做出限縮，喜歡旅遊又愛享用機場停車優惠的國泰世華卡友要格外注意了。

Money101.com.tw 金融比較平台表示，銀行每年、每季等都會定期檢視信用卡優惠與權益，時序逼近年底，各大發卡銀行將紛紛更新信用卡優惠與權益，這只是首波縮水，多數銀行的官網尚未公告，建議消費者應睜大眼睛看清楚回饋條款，為自己搭配出最佳信用卡組合，聰明當個信用卡達人。