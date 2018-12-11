【胡一帆專欄】中美關係：進入戰略競爭新時代

中美關係進入未知水域，未來幾年還可能變得更加複雜，更具挑戰性。我們預測的基準情景是，雙方將會就廣泛的經濟和安全議題展開 “打打談談” 的多輪較量。近期中美兩國領袖在 G20 峰會期間會晤決定雙方暫時休兵，就證明了這一點。然而，兩國要取消互徵的關稅目前看來可能性也不高。當前，美國仍對總值 2500 億美元的中國進口商品加徵關稅，並且大幅收緊了 27 個關鍵科技領域（包括半導體、飛機和生物科技等）的外國投資限制，還在新的《美國墨西哥加拿大協定》中加入暗中針對中國的 “毒丸” 條款，加大對中國施壓。

中國採取了針鋒相對的反制措施，已對價值 1100 億美元的美國商品加徵 5% 至 25% 的關稅，佔美國對華總出口的近 70%。儘管美中貿易爭端暫且休兵，但長遠來看，兩國經濟逐漸脫鉤，現有的供應鏈在區域間重新佈局，是更可能發生的情形。我們認為，爆發全面的貿易戰或軍事冷戰依然只是一種概率很低的尾端風險，因為中美兩國已經形成經濟和文化等方面相互依存的格局。

中國著力穩定國內經濟

大多數人認為，北京錯估了美中貿易衝突的嚴重性，也低估了去槓桿對民營經濟和地方政府基礎設施支出帶來的影響。實際上，中國已在 7 月底調轉政策方向，轉向政策寬鬆。即將於 12 月中旬召開的中央經濟工作會議以及改革開放 40 年慶祝大會上，很可能公佈進一步的穩經濟措施，包括國企改革、市場准入以及減稅等。

從美日貿易戰得到的教訓

1980 年代至 1990 年代美國與日本貿易戰的重要教訓值得中國記取。當時的情況與現在類似，日本對美貿易順差持續上升，招致美方不滿，認為日本不公平的產業政策導致美國的製造業工作流失。隨著關稅不斷加碼，日本最終服軟，實行出口自願限制措施，並將汽車生產基地遷移到美國。日本還試圖通過超寬鬆的貨幣和財政政策來推動進口。儘管採取了種種措施，但日本的貿易順差仍在繼續成長。最終，美國於 1985 年透過《廣場協定》聯合拋售美元，導致美元兌日圓匯率在兩年內從 240 大幅貶值至 120。現在日本的許多經濟學家在回想當年時，都認為日本做出的讓步導致其國內工業基礎 “空洞化”，是催生 1980 年代末期泡沫經濟的罪魁禍首，最終導致日本經濟數十年的迷失。北京可以從日美貿易戰汲取的教訓是：貨幣急劇升值、貨幣和財政政策大幅放鬆、對壞帳過度寬容，都是需要避免的政策選項。

中美全面競爭將成為常態

中美關係已進入戰略競爭新時期，涉及範圍遠不止貿易和投資，還延伸至遊戲規則、價值觀、治理模式等諸多領域的分歧。雙方在地緣政治影響力、保持科技絕對優勢等方面也展開競爭。過去三十年來中美經貿聯繫日漸緊密，如今卻漸行漸遠，未來兩國關係還可能變得更加崎嶇，但是我們認為，爆發全球貿易戰的可能性依然很低。中美之間將經歷「打打談談」的多輪較量，最終可能重塑全球地緣政治現有格局。