【馮冠華專欄】美股大幅波動 港股成交疲弱更容易出現大上大落走勢

12 月 12 日推介 - 頤海國際（1579）

1) 上日港股市況總結：港股週二反覆靠穩，整天高低波幅 238 點。恆指已全日最低位 25623 㸃開出，在 A 股和人民幣回穩下，最終以 25772 點收市，上升 19 點並結束四連跌。全日成交只有 651 億元，按日下跌約 8% 並是今年第三低的成交日。滬深港通總成交則下跌約 21% 至 55 億，流向仍是淨流入，金額 12.6 億。北向則轉為淨流入，但金額只有人民幣約 3 億。藍籌 22 升 24 跌 4 持平。



板塊方面，弱勢板塊醫藥及手機股見反彈，澳門博彩股被大行調升 12 月博彩收入而造好；電訊設備及教育股也不俗。相反，在英國脫歐前景擔憂下，一眾在英國有業務的公司，如滙豐（5）、渣打（2888）及長和系普遍走弱。中資劵商、石油、內銀及內險也有沽壓。做空方面，佔大市成交回落至 12.7% 水平。牛熊証街貨最新比例是 58:42，重貨區方面，熊証仍在 26450-26499，牛証也不變在 25450-25499。

簡評：港股昨天成交低迷，上證成交額更創 3 年低；但收市後公佈的中國 11 月新増貸款超預期，以及市場傳聞中國即將宣佈美國生產汽車的關稅稅率從目前的 40% 降至 15%（川普也急不及待在推特發文指將有好消息公佈），理應可對中港股市提振。特別是後者，在華為風波未有突破前，出現這消息應被市場解讀為破冰之舉。當然，這是否「放生」孟小姐而衍生出來的就不得而知了。太子女的保釋聆訊會在香港時間週三早上繼續支持，（開市前應有裁決）筆者的籌碼會押在可獲保釋上，且看能否成真。美股昨天再大幅波動，港股在成交疲弱的環境下，也容易大上大落，不排除衍生工具的操作或主導市場方向。

雖然昨天成交偏低，但沽空率急降是利好指標。昨天中資金融股是拖低恆指表現的主角，但內銀股應可受惠 11 月新增貸款的消息；若 A 股成交有所反彈也會幫助中資劵商。多間大行調升 12 月澳門愽彩收入預測，主因是 12 月首九天的數據理想，筆者常寫的大橋效應或許在浮現，繼續關注銀河娛樂（27）及澳博（880）吧！至於汽車關稅消息，在過去多月已重複出現，表面上是對車企負面而汽車經銷商則屬正面。中升（881）股價昨天已偷歩向上，其他的如寶信（1293）、正通（1728）及永達（3669）在投機角度是可留意的。天氣轉冷，相關受惠股如波司登（3998）及海底撈（6862）昨天均創本年新高，投機可留意海底撈的供應商頤海國際（1579）及另一火鍋店呷哺呷哺（520）。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週二再大幅上落。道指早段曾因汽車關稅傳聞而大升 368 點，但其後又因川普和民主黨領袖會面時出現爭論，更不惜威脅關閉政府，來推動建墨西哥牆的計劃，指數一度倒跌近 200 點，最終收市下跌 53 點或 0.22%。標指及納指則分別下跌 0.04% 及上升 0.16%。美滙指數上漲至 97.47。十年期債息上升至 2.879%。紐約期油反彈至 51.96 美元。港股 ADR 上升 16 㸃，相當於恆指 25787 點水平。

3）新股訊息 ：卓越教育（3978）今天起招股，招股價介乎 2.2 至 2.9 元，一手 1,000 股，預計本月 27 日上市。

今天 4 隻新股上市，Metropolis Capital（8621）暗盤價以全日最高 0.59 元收市，較招股價 0.39 元，升 51.28%。匯量科技（1860）暗盤價收報 3.75 元，較招股價 4 元，下跌 6.25%。五谷磨房（1837） 暗盤價收報 1.55 元，較招股價 1.62 元，下跌 4.32%。久泰邦達能源（2798）暗盤價收報 0.64 元，較招股價 0.68 元，下跌 5.88%。

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