【馮冠華專欄】美股再次神奇反彈，但港股仍有下行誘因

12 月 11 日推介 - 楓葉教育 (1317）

1) 上日港股市況總結 ：受美股上週五重挫拖累，港股週一開市已跌穿 26000 點，盤中曾一度下挫近 500 點，最終以 25752 點收市，下跌 312 點並錄四連跌。全日成交 706 億元，按日下跌約 29%。盤中人民幣離岸價也回貶至 6.9 以上。滬深港通總成交則下跌約 4% 至 70 億，流向仍是淨流入，金額 4.2 億。北向則仍是淨流出，金額上升至人民幣約 11.7 億。藍籌 6 升 43 跌 1 持平。

板塊方面，醫藥、手機及內房繼續疲弱；教育、物管、出口、電力及風能等也有沽壓。相反，石油股則在油價反彈下略為造好。做空方面，佔大市成交微升至 14.8% 水平。牛熊証街貨最新比例是 61:39，重貨區方面，熊証仍在 26450-26499，牛証則下移至 25450-25499。

簡評 ：在多方不明朗的情況下，筆者覺得昨天 312 點的恆指跌幅已不算太差。成交金額更是兩個星期以來的新低，做空比率也大致持平，A 股亦不見恐慌，買賣雙方或在靜待孟小姐的保釋聆訊進展而按兵不動。回看昨天市況，比較受壓的，多是近來的弱勢板塊（醫藥及手機設備）及之前的明星板塊（物管及教育）。沽壓看似是輪換賣出而不是消息主導。在屠牛後，牛熊街貨比率仍是以牛証居多，重貨區亦只是約 300 點外，雖說 4 連跌後累計已下瀉約 1500 點，但仍有誘因繼續尋底。政治是難以猜測，筆者也感無奈！

和上週四類似，美股昨晚再從低位大幅反彈；而反彈原因看似是技術性居多。執筆時還未看到保釋聆訊結果，投資者應加注意這事態發展。個股推介方面，還是挑些有正面消息的了。可留意楓葉教育（1317）。公司公佈新收購（見點 4），代價中的股票部分以溢價支付，對股價應有正面作用。

2）《華爾街日報》報道，高通指出中國福州市中級人民法院已下令蘋果停止出售較舊型號 iPhone 手機，包括 iPhone 6S 至到 iPhone X 型號，原因是觸犯了兩項高通的專利。受影響的機型包括 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 及 iPhone X。而這項入口及銷售禁令並不牽涉蘋果最新型號 iPhone，包括 XS、XS Max、XR，原因是當時這些型號在訴訟展開時尚未推出市面。蘋果其後指已提出上訢，股價先低後高，收市倒升 0.66%。

3）美股上日市況總結 ：受科技股強力反彈推動，美股三大指數先低後高，當中道指早段曾下跌約 500 點，收市倒升 34 點或 0.14%。標指及納指則分別上升 0.18% 及 0.74%。英國首相文翠珊宣布延期脱歐表決恊議，英鎊再瀉而美滙指數上漲至 97.21。十年期債息微升至 2.863，紐約期油最新報 50.89 美元。港股 ADR 下跌 108 㸃，相當於恆指 25644 點水平。

4) 個股訊息 ：

利好：

英皇國際 (0163) 公布，出售油麻地砵蘭街 60 號盛世酒店，成交價 11 億元，是次交易將錄得約 7.46 億元收益。

楓葉教育 (1317) 公布，以代價 1.85 億元人民幣，收購瀘州七中佳德教育投資 66% 股權。代價將以現金及部份以代價股份支付，發行價每股 3.524 元 (昨天收市 3.26），發行 1613.6 萬股代價股份，佔擴大後該公司已發行股本約 0.539%。

5) 新股訊息 ：

人工智能商業化平台，萬咖壹聯 (1762) 今天起招股，招股價介乎 3.56 元至 4.62 元，一手 1000 股。

上海君實生物 (1877）今天起招股，招股價介乎每股 19.38 元至 20.38 元，一手 1000 股計，預期 12 月 24 日掛牌上市。

香港公私營房屋物業管理服務供應商創毅控股 (03992) 今天開始買賣，昨天其暗盤價收市報 0.81 元，較招股價 1 元，下挫 19%。