削減成本發展5G Verizon萬名員工接受自願離職計畫

美國主要電信服務提供商 Verizon(VZ-US) 致力於削減營運成本，以挪出更多資金研發 5G 網路，因此開出優渥的自願離職計畫，期望降低人事成本，該公司週一 (10 日) 表示，已有超過 1 萬名員工接受公司的自願離職提案。

Verizon 於 9 月首次宣布削減成本的措施，目標為在 2021 年前，節省 100 億美元現金，因此向業務部門共計約 4.4 萬名員工提出自願離職計畫，根據該計畫，視年資而定，自願離職的員工將獲得最多 60 週的薪資、獎金和津貼。

到今年第 3 季結束為止，Verizon 全球員工總數為 15 萬 2300 人，目前接受離職計畫的人數約占全球員工總數的 7%，最終離職時間將介於今年年底至明年 6 月之間。

該公司執行長 Hans Vestberg 在給員工的報告中指出，「對於那些接受計畫的人來說，未來幾週和幾個月將是一個過渡期。對於整個公司團隊來說，在 Verizon 為偉大事情做準備時，將會有機會以不同的形式工作。」

Verizon 在今年秋季宣布重組，旨在推動 5G 網路服務發展之前，精進員工團隊，進行人數削減。該公司今年以來股價漲幅近 9%，10 日收於每股 58.27 美元。

Verizon 股價日線走勢圖

Vestberg 在聲明中表示，「這些變更皆經過精心策劃和預想，並且對我們的客戶不會造成影響，在我們的財務和營運實力支持下，此時此刻開始，我們將以更靈活和更快速的方式服務客戶。」

Verizon 於 10 月在美國沙加緬度、休士頓、洛杉磯和印第安納波利斯推出 5G 家庭網路，該公司聲稱 5G 網路速度高達每秒 300MB，在某些地區可能達到每秒 1GB 的速度，在這種情況下，用戶可在不到一分鐘的時間內下載一部高清電影。