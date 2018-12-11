〈中國禁售i鳳〉費半亮眼 分析師：目前不確定性大 但長期宜進晶片股

分析師權衡中國禁售數款 iPhone 與關稅衝擊兩件事後，週一晶片股表現優於大盤指數。

費城半導體指數上升 1.41%，表現優於道指、S&P 500 指數和 Nasdaq 綜合指數，晶片股自近期拋售潮反彈回升。

高通因在中國法院取得對蘋果專利戰的勝利，股價勁揚 2.7%，而近期股價表現低迷的蘋果則因積極上訴，股價止跌回升 0.3%。

蘋果主張，受爭議的專利只套用在作業系統比當前 iOS 12 舊版的手機上。

Bernstein Research 分析師 Stacy Rasgon 對蘋果和高通都給予「符合市場表現」的評級，他認為目前或許對蘋果非重大打擊。

「但這只是一個打擊，而且還要看該專利到底套用到哪些軟體版本，或許不是重大打擊，只是後頭可能有許多更大的戰爭。」他指出高通和蘋果也在德國進行專利戰，而聯邦貿易委員會 (FTC) 初步決議對高通不利。

富國分析師 Aaron Rakers 表示，「以蘋果網站資訊來說，Apple Store 上販售的所有 iPhone 現在都預載了 iOS 12，但是今天早上的消息還是有很大的不確定性，我們認為該判決對蘋果的衝擊不會太大。」

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 認為，禁售 iPhone 對蘋果供應商的傷害比較大，例如 Skyworks Solutions (SWKS-US)、Qorvo (QRVO-US) 和博通 (AVGO-US) 等。他給予高通「買進」的股票評級，目標價為 66 美元。他指出，iPhone 在 Qorvo 和 Skyworks 的營收占比約莫 40%，在博通則約 15%。

Skyworks 股價收低近 0.2%、Qorvo 下跌 2.6%，但博通反而上漲 4.6%。目前禁售 iPhone 的消息沒有衝擊股價，可能是因為 iPhone 新機 XS/XS Max 和 XR 不受禁售令限制。

Rakesh 表示，「假設中國市場約佔 Iphone 銷售的 2 成，那對 Skyworks、Qorvo 和博通的衝擊就分別是 8%、8% 和 3%，但要注意新機尚不受衝擊，風險應該較小。」

「如果高通把這個判決引用到其他地區，要求其他地區也禁售 iPhone，風險就會變大。（這對高通是利多，但對射頻晶片供應商來說是負面衝擊)」

KeyBanc Capital 市場分析師 Weston Twigg 也趁此事件調降

Skyworks 和 Qorvo 至等於「觀望」的評級，主張 iPhone 需求將減弱，且中國智慧手機需求也較預期疲弱。

摩根大通分析師估計，隨著記憶晶片價格持續走跌至 2019 年，晶片和晶片設備產業恐怕苦日子來了，最悲觀時期將是第一季，但若以較長期的角度衡量，此時正適合逢低買進該產業。

記憶晶片產業中首屈一指的美光 (Micron Technology) (MU-US) 股價轉跌回升 0.06%。

Cascend Securities 首席投資策略師 Eric Ross 表示，DRAM 月銷售量的成長已經放緩至 10.2%，是過去 5 個月以來最慢的成長速度，因為顧客正在去化多餘庫存。

其他表現優於費半指數的晶片股包括超微 (AMD-US)、Nvidia (NVDA-US)、Analog Devices (ADI-US)、英特爾 (INTC-US) 和德儀 (TXN-US)。