〈中國禁售i鳳〉蘋果上訴激勵股價止跌反彈 分析師：最慘的是蘋果供應商 

週一 (11 日) 高通稱大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，將無法在陸禁售多款 iPhone 型號手機，對此蘋果 (AAPL-US) 已提起上訴，且隨多家分析師淡化在陸銷售禁令影響，激勵蘋果股價盤中止跌反彈。

週一盤中，蘋果股價止跌反彈。

《CNBC》週一 (11 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 已就部分 iPhone 在陸銷售禁令提起上訴。

大陸福州市中級人民法院發布的禁令提到，蘋果將在中國禁止進口與銷售 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 等手機型號。然而，該項裁決不包括蘋果 9 月份推出的最新 iPhone 型號。

蘋果對該禁令範圍提出質疑，稱有爭議的專利涉及軟體而非硬體，禁令影響的是舊作業系統上運行的 iPhone，而非新版 iOS 12 的設備，稱中國客戶仍可購買所有 iPhone 型號。

蘋果 9 月推出的 iPhone XS/XS Max 和 XR 不受在陸銷售禁令影響。(圖：AFP)

根據瑞穗銀行 (Mizuho) 分析師 Vijay Rakesh 指出：「禁止蘋果在中國銷售似乎對蘋果供應商影響更大，如 Skyworks Solutions (SWKS-US)、Qorvo (QRVO-US) 和博通 (AVGO-US)。」

Rakesh 解釋：「iPhone 佔 Skyworks 和 Qorvo 營收約 40%，佔博通約 15%。假設中國市場約佔 iPhone 銷售額的 20%，保守估計對 Skyworks、Qorvo 和博通影響將約為 8%、8% 與 3%。」

Rakesh 稱：「這對蘋果股價影響不大，可能是因為新款 iPhone XS/XS Max 和 XR 的銷售沒有受到影響。」

Rakesh 進一步提到：「更大的風險是，如果高通 (QCOM-SU) 利用這一先例在其他地區強制執行類似禁令，這對於高通來說有好處，但對於射頻晶片供應商來說卻是負面的。」

投資諮詢機構 Lynx 分析師在一份報告中表示：「禁止進口與銷售 iPhone 6S 等舊款手機無助於限制蘋果銷售，因為蘋果在陸暢銷款式通常都是新款。」

由於蘋果手機在陸禁令消息影響、加上 iPhone 需求疲軟以及中國智慧型手機需求低於預期，KeyBanc Capital 分析師 Weston Twigg 將 Skyworks Solutions (SWKS-US)、Qorvo (QRVO-US) 股價下修至「持股觀望」(Sector Weight) 評級。

受此消息拖累，Skyworks Solutions 與 Qorvo 盤中分別下跌 0.92% 與 2.85%。