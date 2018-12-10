華為事件造成中加外交緊張 加拿大鵝兩日重跌15%

華為創辦人長女孟晚舟被捕消息，近幾日重擊了全球華為概念股。不過有一支原本和華為完全沾不上邊的個股，也意外遭到波及，股價在 2 個交易日就大跌 15%。

著名的加拿大羽絨服製造商加拿大鵝 (Canada Goose)(GOOS-CA)(GOOS-US) ，上週四 (6 日) 股價大跌 8.44%，上週五再跌 6.64%，兩天的大跌消化掉最近一整個月的漲幅。投資人擔心，加拿大政府扣留孟晚舟，可能造成中國消費者的不滿或抵制行動。

加拿大鵝上週五股價持續重挫 (圖表取自 Google)

中國消費者過去對這個奢侈品牌的評價相當高，消費者會在網評中寫道，「除了價格外，一切都很完美」， 「它 (加拿大鵝) 可以完全滿足人們的虛榮心」。但先前這家公司並未專營中國市場，市面上假貨充斥，說明它在中國大陸市場的銷售潛力。

到今年 11 月，加拿大鵝發布第 2 季財報為止，這家公司在 1 年中上漲近 120%，市值突破 65 億美元，與他們進軍中國市場的步調相符。今年他們野心勃勃，在上​​海建立大中華總部，正式宣布在中國開店，在天貓雙 11 當天，造訪公司天貓旗艦店的人數約 50 萬，相當於 4 分之 3 的溫哥華人口。剛過凌晨 1 點 11 分 11 秒，店內交易金額已輕鬆突破千萬人民幣。

但中加外交轉為緊張，加拿大鵝的股價立即受到影響，到中國開店的高期望，很快轉為業務上的高擔憂。

在此同時，港股掛牌的羽絨服製造商波司登 (3998-HK)，股價卻從上週一開始起漲，單週漲幅達 5.3%，這段期間恒生的中國企業指數下挫 4.9%。

波司登今天早盤股價持續上揚，至午間收盤漲幅達 2.63%，但午盤出現獲利回吐賣壓，全天收盤轉跌 0.66%。