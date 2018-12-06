日本DoCoMo 展示透過5G遠距操控機器人技術

NTT DoCoMo (9437-JP) 在週三 (5 日) 向媒體展示他們最新的 5G 研究成果。運用 5G 技術，精準的遠距遙控遠在 10 公里外的類人型機器人 T-HR3。

NTT DoCoMo 週三 (5 日) 在媒體前展示的 5G 技術，可以遠距操作類人型機器人，並進行精密的作業。位在東京晴空塔內的操作人員，透過 5G 技術，精準的操控遠在 10 公里外展示會場內的類人型機器人。機器人細膩的動作，將玩具積木拆解並放進紙箱內，和人類的動作完全沒有兩樣。

這台由豐田自動車所開發的類人型機器人「T-HR3」結合 NTT DoCoMo 的 5G 技術，成功的在媒體前完成展示。機器人能有這樣的表現，也是拜 5G 技術的進步所賜。

操作人員坐在操控系統前，透過手和手臂的動作，會場內的 T-HR3 機器人也同時複製出相同的動作。機器人抓取物體的同時，會將觸感回饋給操作人員。透過這種觸覺的重現，讓操作人員可以作出非常細膩的操作。5G 低延遲的特性，也讓操作的過程不會感受到任何突兀之處。

而在與東京女子醫科大學的合作方面，透過 5G 技術，經驗豐富的醫師也可以進行遠距醫療服務。

一般而言，病患在接受手術時，高解析度攝影機所拍攝到的放大影像或是電刀的狀態會顯示在手術室內，現場的醫師可以即時進行討論，提供執刀醫師正確的處置方法。

然而可以對手術方法給予建議的資深醫師，通常也是忙到分身乏術。這時，出差在外或是正在移動中的醫師，就可透過 5G 的高速傳輸技術即時取得手術室的資訊。即使人不在手術室，也可經由 5G 獲得詳細的資訊，作出正確的判斷和指示。

這項展示，於 12 月 6 日和 7 日，在東京 Tokyo Big Sight 展覽館舉行的「DoCoMo Open House 2018」向外界公開。

今 (6) 日 NTT DoCoMo 在東京股市的表現，收盤時下跌 0.76% 股價 2,550 日圓。