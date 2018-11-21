DRAM和NAND Flash價格持續惡化 分析師：美光後市岌岌可危

Baird 分析師 Tristan Gerra 週二 (2) 將美光科技 (MU-US) 降評至劣於大盤 (underperform)，理由是該公司將受到記憶體價格暴跌的長期影響。

截稿前，美光股價下跌 2.01%，暫報 36.09 美元。由於投資者越來越擔心半導體週期惡化，其股價在過去三個月下跌超過 20%。

美光股價走勢圖。

Baird 將美光從「優於大盤」下調至「劣於大盤」，目標價格從 75 美元下調至 32 美元，這意味著該股可能再下滑 12% 左右。

分析師 Tristan Gerra 在週二寫給客戶的報告當中提到：「DRAM 和 NAND Flash 價格持續惡化，導致連續 8 季的毛利率和每股純益萎縮，NAND Flash 前景繼續惡化，預計未來兩季的合約價都將下降 15% 左右。」

Gerra 預計未來兩年 DRAM 記憶體產能將以每年 10% 至 15% 的速度增長，導致明年 DRAM 的價格將下降 30% 至 35%。

Gerra 預計，美光的毛利率到 2020 年將從今年初的 71% 降至 50%，並將美光 2019 會計年度的每股純益預期從 11.00 美元下調至 9.78 美元。