傳統旺季 花仙子11月營收創新高 法人估Q4單季EPS挑戰2元

花仙子 (1730) 旗下品牌包括去味大師、克潮靈、驅塵氏、康寧餐具等，當中，芳香劑、除溼盒與拖把在台市占第一；2014～2015 年更陸續買下帝凱(好神拖)62% 股權，強化拖把事業，如今帝凱更已成為貢獻花仙子獲利金雞母。二代王佳郁接班後，更重用年輕員工、且鎖定 20-30 歲年輕客群，加上強化與國內相關通路合作，像今年下半年，花仙子與全聯合作集點換鑽石鍋，這項業務對公司業績帶來龐大挹注，第三季營收 8.14 億元，季增率 32%，年增率 57%，淨利達 9178 萬元，季增率 50 成，單季 EPS 高達 1.54 元。



Q4 是傳統旺季，並可一路沿伸到農曆年前，花仙子 11 月營收公布達 3.67 億元，月增 8.2%，年增 85.5%，創單月歷史新高紀錄，12 月到隔年 1 月更是打掃旺季，加上花仙子已前進布局越南市場並陸續鋪貨，業績將再添新的營運成長動能，法人估花仙子未來 2 個月單月營收可望持續創新高。由於毛利率高達 44%-45%，在營收規模擴大下，更有助於獲利快速拉高，法人估花仙子今年 Q4 單季 EPS 將有機會上看 2 元，創下單季新高，全年 EPS 更可望 5 元起跳，亦創下歷史新高。過去 3 年配息率約 7 成，依此推估，花仙子明年現金股利將逾 3.5 元，現金殖利率高達 6%。



展望明年，公司也將東協市場視為發展重心，不但去年成立越南花仙子作為銷售營運據點，已將驅塵、芳香消臭類、除濕等系列產品陸續上架已帶來業績貢獻之外，未來更計畫赴泰國投資。且花仙子為節省工廠運送到物流配送中心運費，斥資 7.2 億元購買桃園區土地，面積共 3.5 萬平方公尺，預計第四季完成接收，並可望在明年 Q1 運作。佈局東協市場，加上費用降低，2019 年業績可望續創新高。



家族持股超過 4 成，籌碼相當穩定。技術型態來看，均線皆呈多頭排列，在 11 月營收、Q4 獲利、全年獲利均可望同步創新高之下，配合量能擴增，日 KD 亦自 50 附近形成黃金交叉，股價整理之後拉出長紅棒表態，短線有利股價往前波高點 62.7 元推升。