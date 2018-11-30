企業界另類「韓」流 法人估花仙子今年大賺半個股本

不只政治界有「韓」風，企業界二代接班早就出現年輕新世代思維類似的「韓」風效應，尤其以花仙子 (1730) 總經理王佳郁二代接班後，大幅翻轉花仙子業績，最讓市場感到驚豔，法人估花仙子今年 EPS 挑戰 4.5～5 元的歷史新高。花仙子旗下品牌包括去味大師、克潮靈、驅塵氏、康寧餐具等，當中，芳香劑、除溼盒與拖把在台市占第一；2014～2015 年更陸續買下帝凱(好神拖)62% 股權，強化拖把事業。2012 年當時的花仙子創辦人王堯倫因病逝世，遺孀蔡心心帶著女兒王佳郁一同接下公司經營權。



有別於上一代經營，現任總經理王佳郁和母親蔡心心 (現任董事長) 肩負起公司營運狀態後，改變以往做法，與公司年輕世代員工一起討論整合想法後馬上執行。像去年決定與插畫家馬來貘聯名合作，帶動乾濕兩用拖把整體銷量，在短短 2 個月內銷售量大增 50%，幕後功臣就是王佳郁與幾名年輕行銷員工的傑作。尤其，王佳郁打破父親時代保守，相較於過去花仙子 40 歲左右的主力客層，她鎖定 20～30 歲(跟韓粉、柯粉年齡層類似)，目前沒有小孩、消費力較高的年輕族群，這些人買產品價格並非首要考量，而是更重視產品品質，所以過去花仙子產品主打消臭、殺菌、除菌等功能，但在年輕人不只重視味道，還有品味、設計感；若能給消費者另一個選擇，現在的年輕人並不會在乎價格。



像過去市場總是把過內清潔用品大廠花仙子、毛寶 (1732) 拿來相提並論，10 年前，兩家公司都是 10 元下的低價股，由於國內市場已趨飽和，兩家營運也面臨瓶頸，因此市場看衰該產業長期發展，如今十年過去了，兩家公司不但在業績上拉開差距，股價多空更是分道揚鑣，毛寶營運仍在損平附近游走，股價低於票面，反觀花仙子不但業績出現跳躍式成長，目前股價不知不覺中也挺進到 50 元以上，最大關鍵原因就在於新世代接班後傾聽年輕世代聲音，營運心態大轉變。



除了重用年輕員工、鎖定年輕客群之外，王佳郁更強化與國內相關通路合作，像今年下半年，花仙子與國內通路業者業務合作，這項業務對公司業績帶來龐大挹注，第 3 季營收 8.14 億元，季增率 32%，年增率 57%，淨利達 9178 萬元，單季 EPS 高達 1.54 元，尤其花仙子已前進布局越南市場並陸續鋪貨，業績將再添新的營運成長動能，加上第 4 季又是清潔用品的需求旺季，法人樂觀預期，第 4 季 EPS 將明顯優於第 3 季，全年 EPS 上看 4.5～5 元，創下歷史新高。過去 3 年配息率約 7 成，依此推估，花仙子明年現金股利將達 3.2～3.5 元，目前殖利率達 6.6%。



雖然花仙子外銷比重僅約 13%，但未來重心也將東協市場視為發展重心，像去年成立越南花仙子作為銷售營運據點，今年已將驅塵、芳香消臭類、除濕等系列產品陸續上架，未來更計畫赴泰國投資。且花仙子為節省工廠運送到物流配送中心運費，斥資 7.2 億元購買桃園區土地，面積共 3.5 萬平方公尺，預計第 4 季完成接收，並可望在明年第 1 季運作。佈局東協市場，加上費用降低，明年業績可望持續成長。



籌碼面、技術面來看，家族持股超過 4 成，融資使用率僅 1.68%，籌碼相當穩定。技術型態來看，均線皆呈多頭排列，短線量縮守住帶量長紅棒收盤價 55.9 元，量先價行，待擴量將有機會往今年中高點 62.7 元推升。