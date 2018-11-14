特販業務挹注 花仙子Q3營收、獲利攀高峰 前三季EPS 3.3元超越去年

特販業務建功，花仙子 (1730) 第三季營收、獲利創新高，單季營收衝高到 8 億元，稅後淨利 9178 萬元，每股盈餘 1.54 元，累計前三季稅後淨利 1.98 億元，年增率 43%，超越去年全年 1.9 億元，每股稅後盈餘 3.33 元。今年 6 月之後，花仙子與國內零售量販通路業者展開為期 20 周特販業務合作，該項短期業務帶動下，7～9 月營收分別 1.95 億元、2.74 億元以及 3.45 億元，年增率 25.21%、72.35% 以及 103.22%、合計第三季營收 8.14 億元，季增率 32%，年增率 57%，毛利率持穩在 43.99%，稅後淨利達 9178 萬元，季增率 5 成，每股盈餘為 1.54 元。



花仙子內銷比重約占 87%，外銷比重約 13%，發展目標以擴展亞洲的外銷市場，看好東協十國民生消費市場潛力，關稅優惠利基，去年成立越南花仙子作為銷售營運據點，投資比例 65%，今年已將驅塵、芳香消臭類、除濕等系列產品陸續上架，未來計畫赴泰國投資。



若以產品別區分：芳香消臭類占營收比重 39%、除塵潔淨類 31%、除濕類 18%、廚具類 12%，旗下主要品牌包括去味大師、克潮靈、潔霜、驅塵氏等，花仙子在台灣芳香除臭類產品市占率逾 5 成。

