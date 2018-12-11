高盛警告 明年美國經濟大幅減緩 恐引發金融市場恐慌

一位高盛銀行分析師週一告訴 CNBC 說，全球最大經濟體明年大幅減緩，全球股市可能受到沉重壓力，貿易緊張也增加了短期波動的風險。

上週，新的跡象顯示全球成長正在減緩，美國經濟亦呈現疲弱走勢，金融市場因而遭到撼動。週一，賣壓依舊持續，美國，中國與日本公布的數據均較預期疲弱，2019 年全球經濟展望的擔憂因而加劇。

高盛銀行分析師葛利斯曼 (Christian Glissmann) 週一告訴 CNBC 說：「明年金融市場恐將壓力重重，因為美國經濟將會減緩，預期明年美國經濟成長將低於 2%，市場可能因而緊張。」

週一早場，美國股市下跌逾 1%，擴大上週的跌幅。上週的跌勢後，道瓊還清除了今年的漲幅。

上週五公布的工資成長與就業數據，引發了投資人對 2019 年美國經濟成長的擔憂。美國 11 月新增就業僅 15.5 萬人，大幅低於預估的 20 萬人。工資上升幅度亦較預期疲弱。

相對疲弱的美國經濟數據，引發了另一波金融市場的賣壓。

此外，投資人亦密切注意華盛頓與北京的貿易協商。美國貿易代表 Lighthizer 週日說，雙方的談判必須在 3 月 1 日結束前，達成協議。但報導指出，加拿大官員逮捕了華為財務長孟晚舟，且可能引渡至美國，此一消息恐影響中美貿易談判，股市因而受到壓力。

葛利斯曼說：「貿易消息對短期走勢影響重大，目前股市尚未回穩。由於不預期短期內能達成貿易協定，金融市場可能仍將波動。」