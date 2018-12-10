美系筆電散熱機構件加持 安力-KY 11月營收續創次高 Q4業績攻頂

安力 - KY(5223) 公告 11 月業績，單月合併營收再創次高，達到 1.71 億元，月增 9.45%，年增 20.7%。累計前 11 月合併營收達 13.93 億元，年增率達 9.7%。安力 - KY 原僅供應美系客戶筆電風扇機構件，上半年新增該客戶的筆電散熱模組機構件的供應，帶動業績成長。法人指出，2015 至 2017 年該美系客戶之營收占比各為 20%、25% 及 49%，至今年第三季達 53%，預估明年全球筆電產業銷量持穩，將持續挹注公司獲利。



此外，在筆電散熱模組站穩腳步後，安力 - KY 積極尋找下一波成長動能，揮軍民生、光纖、電動車三領域，並逐漸顯現成效。民生類計劃以重慶為基地就近服務當地客戶；車用市場目前除汽車中控面板相關產品已小量出貨，汽車電裝馬達內構件及電控應用亦有進展。



安力 - KY 表示，車用零組件預計 2020 年產能開出後，將可穩定貢獻營收，預計將來車用產品切入中國大陸內需市場後，將成為該公司中長期獲利的關鍵動能之一。而光纖則是進度較快的一環，今年光纖產品營收約千萬台幣，預估明年起，客戶訂單將逾倍數成長。



展望明年，美系電子大廠散熱模組訂單穩定，加上產品結構持續改變，將推升營收雙位數成長。此外，該公司帳上現金達一個股本，明年股利估可超越今年，現金殖利率應可達 5%。